공영주차장 5부제, “부담만 주고 효과는 없었다”
전국 3만곳, 시행률 5.6%뿐
연료 절감 효과 0%대 전망
고유가에 대응하기 위해 정부가 도입한 공영주차장 5부제(요일제) 시행률이 최초 예상치의 5.6%에 불과한 것으로 조사됐다. 정부는 당초 3만곳이 5부제 대상이라고 발표했지만 거주자 우선 주차장, 농어촌 무료 주차장 등 시행 대상이 아닌 곳을 제외한 실제 대상 주차장은 5589개소(처음 발표치의 약 18.6%)였다. 지역경제 악영향과 주민 불편 등을 이유로 5부제 시행을 하지 않은 지방자치단체가 늘며 실제 시행 주차장은 1694개소(약 5.6%)에 그쳤다. 정부의 부실한 발표와 지자체 참여 미비로 유류 소비 절감 효과는 기대보다 미미할 전망이다.
기후부는 공영주차장 5부제 시행 계획을 집계한 결과 전국 243개 지방자치단체 중 128개 지자체(52.7%)에서 시행 중(지난 15일 기준)이라고 19일 밝혔다. 5부제 대상 공영주차장 5589개소 중 1694개소(30.3%)가 시행 중이다. 지역별로 서울 571개소, 제주 118개소, 인천 79개소 등의 순으로 많았다.
앞서 기후부는 국토교통부 통계인 ‘전국 주차장 설치 현황’을 토대로 공영주차장 3만곳(약 100만면)이 5부제 대상이라고 설명했다. 하지만 이는 5부제 시행 대상인 유료 노상·노외주차장에다 제외 대상인 거주자·무료 주차장까지 모두 포함된 통계였다. 기후부는 또 전통시장·관광지 활성화 등 지역 상황을 고려해 5부제를 시행하지 않을 수 있도록 했다.
유류 소비 절감 효과는 예상보다 크지 않을 전망이다. 당초 정부는 국제에너지기구(IEA) 예상치를 토대로 3만곳(100만면)이 모두 시행 시 승용차 연료 사용량이 1~5% 절감될 거라고 봤다. 하지만 최초 추산치 대비 시행률이 5.6%에 그치며 절감 효과도 0%대에 불과할 것으로 보인다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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