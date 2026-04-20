뇌성마비 소년도, 여든셋 어르신도 롯데월드타워 완주했다
‘2200명 참가’ 롯데물산 스카이런
13살 강규빈군 2년 연속 도전 성공
최고령 김용진씨 비결은 3만보 걷기
뇌성마비를 가진 강규빈(13)군이 19일 서울 송파구 롯데월드타워 계단 2917개를 다시 한번 올랐다. 지난해에 이어 두 번째 완주다.
롯데물산은 이날 2026 롯데월드타워 스카이런을 개최했다. 대회는 1층 아레나 광장에서 123층 전망대까지 계단 2917개를 오르는 수직 마라톤으로, 올해 8회째를 맞았다. 엘리트·일반·키즈 부문 등 약 2200명이 참가했으며, 참가비 전액은 롯데의료재단 보바스어린이재활센터 발전 기금으로 쓰인다.
강군이 스카이런을 알게 된 건 2024년 한 TV 예능 프로그램을 통해서였다. 방송을 보다 직접 해보고 싶다는 생각을 품었고, 이듬해 첫 도전에 나서 완주에 성공했다. 재도전을 결심했지만 2년 전 수술한 다리 부위의 핀을 지난 3월 초에야 제거한 터라 쉽지 않은 결심이었다. 양가 할머니도 나서 만류했다.
쉽지않은 도전이었지만 온 가족이 힘을 모았다. 11살 여동생 강은유양을 포함한 네 가족이 함께 3~4개월간 계단을 오르고 주말마다 산을 오르며 몸을 만들었다. 대회 직전에는 5㎞ 마라톤을 완주하며 마지막 담금질을 마쳤다. 어머니 권구란(42)씨는 “‘언제든 그만해도 된다’는 말에도 규빈이는 ‘끝까지 가고 싶다’고 했다”며 “오늘 아침 집을 나서다 넘어졌는데도 현장에 도착하자 막 뛰어다니는 모습을 보니 완주도 어렵지 않겠다 싶었다”고 말했다.
이날 현장에서는 83세 김용진씨가 최고령 참가자로 나서 눈길을 끌었다. 백발의 머리를 단정하게 빗어넘긴 그는 지팡이 없이 곧은 자세로 걸으며 나이에 비해 건강한 모습을 보였다. 김씨는 “평소 꾸준히 운동해온 덕분에 특별히 아픈 곳은 없다”고 말했다.
30여 년간 건설회사에 근무하다 퇴직 이후 운동을 시작한 김씨는 비가 오나 눈이 오나 하루 3만보를 채울 정도로 꾸준히 몸을 관리해왔다. 그는 “‘하루라도 쉬면 다음 날도 쉬게 된다’는 생각에 지금껏 이어오게 됐다”며 “구정 날 제사를 치르느라 하루 빠진 것 빼고는 한 번도 빠진 날이 없다”고 말했다.
김씨는 스카이런 참가를 위해 4년째 도전했지만 빠른 접수 마감으로 번번이 기회를 놓쳤다. 올해는 손자·손녀의 도움으로 참가에 성공했다. 함께 현장을 찾은 손자 김선웅(36)씨는 “할아버지가 저보다도 계단을 더 빠르게 오르신다”며 완주를 응원했다.
김씨는 “오랫동안 바라왔던 완주를 이루게 돼 기쁘다”며 “도전을 도와준 손자에게도 고맙고, 앞으로는 운동 강도를 조금씩 줄이며 남은 삶을 차분히 이어갈 계획”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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