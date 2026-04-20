대통령 나서서 매물 유도해도 꿈쩍않는 서울

강남은 쌓이고 외곽은 급소진

지역별 상반 흐름 상쇄효과 탓

서울 전세매물은 2년새 반토막

연합뉴스

최근 이재명 대통령이 다음달 9일 양도세 중과에 예외를 둬 매물 출회를 유도했음에도 서울 부동산 매물 추이에 유의미한 변화는 없었던 것으로 나타났다. 대통령 발언일과 정부 발표일 전후로 잠깐 반등이 있었을뿐 시장의 보합세를 뒤집진 못했다.



19일 국민일보가 부동산 빅데이터 플랫폼 아실의 지난 6일부터 19일까지 2주간 데이터를 분석한 결과에 따르면 서울 아파트 매물은 0.1% 줄어든 7만5447건을 기록했다. 상급지는 매물이 쌓인 반면 외곽에선 매물이 빠르게 소진되며 결국 전체 매물량이 제자리걸음이었다. 앞서 이 대통령은 6일 국무회의에서 양도세 중과 유예 종료가 예정된 다음달 9일까지의 토지거래허가 신청분에 한해 예외 인정을 검토하라고 지시했다. 사흘 뒤인 9일 정부 관계부처는 이를 실행에 옮긴다고 발표했다. 대통령이 직접 나서 매물 출회를 유도한 모양새였다.





발언 당일인 6일과 비교해 8일까지 서울 매물은 1509건, 비율로 따져 2.0% 폭증했다. 강남구에서 278건, 서초구 164건, 송파구에서 126건이 늘며 매물 증가를 견인했다. 9일 관계부처가 지시를 실행에 옮기며 불확실성이 걷히자 외곽을 중심으로 매물이 빠르게 팔려나가 13일까지 전체 매물량이 도로 7만5000건대로 떨어졌다.



반등은 한 번 더 있었다. 주말 상담을 거친 매도자들이 14~15일에 걸쳐 다시 매물을 쏟아내 매물이 1313건 폭증했지만 이 역시 16일 하루만에 820건이 급감하며 도로 7만5000건대가 됐다. 결과적으로 서울 전체 매물은 오히려 0.1% 줄었다.



반등세가 오래가지 못한 건 지역별 상반된 흐름 탓에 상쇄 효과가 일어났기 때문으로 해석된다. 이날 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 6~19일 강남구에서 거래된 신고분은 30건으로 매물 증가량 416건의 10%에도 못 미쳤다. 쏟아진 양에 비해 턱없이 적게 팔린 셈이다. 반면 외곽인 노원구에선 이 기간 매물이 72건 줄었으나 신고된 거래는 135건에 달했다. 매물이 나오는 족족 팔리는 것을 유추할 수 있는 대목이다.



매매 시장에 큰 변화가 없는 반면 전세 시장은 쪼그라들고 있다. 이날 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 1만5388건으로 2년 전 같은 날 3만662건보다 49.9% 급감했다. 노원구(-88.7%), 중랑구(-88.4%), 강북구(-82.4%), 성북구(-82.3%) 등 외곽에서 매물 감소 폭이 크다. 이는 지난해 10·15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 발생, 갭투자(전세 끼고 매수)가 차단된 영향이 크다. 정부가 양도세 중과 유예 종료 방침을 밝힌 뒤 다주택자 매물이 임대 시장 대신 매매 시장에 나온 것도 더해졌다. 갱신 계약이 늘어난 영향도 있다. 올해 서울에서 체결된 아파트 전세 계약의 50.2%가 갱신 계약이다.



전세 매물이 부족해지면서 전셋값은 오름세다. 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 전세가는 6억149만원으로 6억원대를 회복했다. 2022년 10월 이후 3년 5개월만이다. 오름세가 계속되면 전세난이 절정이던 2022년 1월 6억3424만원 수준을 넘을 가능성도 있다.



양지영 신한프리미어패스파인더 전문위원은 “입주 물량뿐 아니라 기존 물량도 나오지 못해 전월세 안정화가 어려운 상황”이라고 말했다.



조효석 정진영 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 최근 이재명 대통령이 다음달 9일 양도세 중과에 예외를 둬 매물 출회를 유도했음에도 서울 부동산 매물 추이에 유의미한 변화는 없었던 것으로 나타났다. 대통령 발언일과 정부 발표일 전후로 잠깐 반등이 있었을뿐 시장의 보합세를 뒤집진 못했다.19일 국민일보가 부동산 빅데이터 플랫폼 아실의 지난 6일부터 19일까지 2주간 데이터를 분석한 결과에 따르면 서울 아파트 매물은 0.1% 줄어든 7만5447건을 기록했다. 상급지는 매물이 쌓인 반면 외곽에선 매물이 빠르게 소진되며 결국 전체 매물량이 제자리걸음이었다. 앞서 이 대통령은 6일 국무회의에서 양도세 중과 유예 종료가 예정된 다음달 9일까지의 토지거래허가 신청분에 한해 예외 인정을 검토하라고 지시했다. 사흘 뒤인 9일 정부 관계부처는 이를 실행에 옮긴다고 발표했다. 대통령이 직접 나서 매물 출회를 유도한 모양새였다.발언 당일인 6일과 비교해 8일까지 서울 매물은 1509건, 비율로 따져 2.0% 폭증했다. 강남구에서 278건, 서초구 164건, 송파구에서 126건이 늘며 매물 증가를 견인했다. 9일 관계부처가 지시를 실행에 옮기며 불확실성이 걷히자 외곽을 중심으로 매물이 빠르게 팔려나가 13일까지 전체 매물량이 도로 7만5000건대로 떨어졌다.반등은 한 번 더 있었다. 주말 상담을 거친 매도자들이 14~15일에 걸쳐 다시 매물을 쏟아내 매물이 1313건 폭증했지만 이 역시 16일 하루만에 820건이 급감하며 도로 7만5000건대가 됐다. 결과적으로 서울 전체 매물은 오히려 0.1% 줄었다.반등세가 오래가지 못한 건 지역별 상반된 흐름 탓에 상쇄 효과가 일어났기 때문으로 해석된다. 이날 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 6~19일 강남구에서 거래된 신고분은 30건으로 매물 증가량 416건의 10%에도 못 미쳤다. 쏟아진 양에 비해 턱없이 적게 팔린 셈이다. 반면 외곽인 노원구에선 이 기간 매물이 72건 줄었으나 신고된 거래는 135건에 달했다. 매물이 나오는 족족 팔리는 것을 유추할 수 있는 대목이다.매매 시장에 큰 변화가 없는 반면 전세 시장은 쪼그라들고 있다. 이날 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 1만5388건으로 2년 전 같은 날 3만662건보다 49.9% 급감했다. 노원구(-88.7%), 중랑구(-88.4%), 강북구(-82.4%), 성북구(-82.3%) 등 외곽에서 매물 감소 폭이 크다. 이는 지난해 10·15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶여 2년 실거주 의무가 발생, 갭투자(전세 끼고 매수)가 차단된 영향이 크다. 정부가 양도세 중과 유예 종료 방침을 밝힌 뒤 다주택자 매물이 임대 시장 대신 매매 시장에 나온 것도 더해졌다. 갱신 계약이 늘어난 영향도 있다. 올해 서울에서 체결된 아파트 전세 계약의 50.2%가 갱신 계약이다.전세 매물이 부족해지면서 전셋값은 오름세다. 한국부동산원에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 전세가는 6억149만원으로 6억원대를 회복했다. 2022년 10월 이후 3년 5개월만이다. 오름세가 계속되면 전세난이 절정이던 2022년 1월 6억3424만원 수준을 넘을 가능성도 있다.양지영 신한프리미어패스파인더 전문위원은 “입주 물량뿐 아니라 기존 물량도 나오지 못해 전월세 안정화가 어려운 상황”이라고 말했다.조효석 정진영 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지