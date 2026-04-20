‘김용 공천’ 둘러싸고 양분된 민주당

[정치 언박싱]



정청래와 모란시장 방문 ‘갑론을박’

“대법 판결 앞두고 출마 부적절” 반대

“주권자 승인 받는 시금석” 찬성론도

정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표가 19일 경기도 성남 모란 민속5일장에서 추미애(왼쪽) 경기지사 후보 지원을 위해 나선 자리에 김용 전 민주연구원 부원장이 함께하고 있다. 김 전 부원장은 지도부와 조율 없이 이날 일정에 동행했다. 연합뉴스

이재명 대통령의 핵심 측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장의 6·3 재보궐선거 공천 문제를 두고 더불어민주당 내 갑론을박이 벌어지고 있다. 불법 정치자금 수수 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받고 대법원 판결을 앞둔 인물을 전략공천하는 것이 국민 눈높이에 맞느냐는 것이다. 반면 강성 친명(친이재명)계는 검찰의 정치 수사에 따른 ‘피해자론’을 꺼내 들고 나서 지도부의 새로운 부담으로 떠오르고 있다.



김 전 부원장은 19일 정청래 대표가 경기도 성남 모란 민속5일장에서 추미애 경기지사 후보와 김병욱 성남시장 후보를 지원 유세하는 자리에 모습을 드러냈다. 그의 등장은 당 지도부와 사전 조율도 없이 이뤄졌다고 한다. 한 민주당 관계자는 “김 전 부원장이 일정 당일에야 당대표실에 참석 의사를 전달했다”며 “갑작스러운 연락이어서 당혹스러웠다”고 말했다. 다른 관계자는 “정 대표가 일정 내내 김 전 부원장과 거리를 둬야 한다는 의견도 나왔다”며 “당 지도부가 그의 공천에 대한 우려를 불식시켜 주는 모양새로 비칠까 봐 불편해하는 분위기였다”고 전했다. 정 대표는 행사 내내 김 전 부원장에 대한 언급 없이 추 후보와 김 후보의 승리만 당부했다.



김 전 부원장의 돌발 등장은 혐의를 벗지 못한 상태에서 출마하는 건 부적절하다는 당내 신중론을 정면 돌파하려는 행보로 풀이된다. 수도권 재보궐선거 출마 의지를 거듭 피력해 온 김 전 부원장은 전날에도 엑스(X)에 “김용의 출마는 (선거) 역풍이 아니라 순풍”이라고 강조했다. 그의 출마 후보지로는 경기 안산갑, 평택을, 하남갑 등이 꼽힌다.



그러나 친명계 의원들 사이에서도 의견은 갈린다. 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원은 지난 16일 라디오 인터뷰에서 국민 눈높이를 말하며 “공당인 민주당이 대법원 판결을 앞둔 후보자를 공천한 예가 없다”고 지적했다. 반면 강득구 최고위원은 페이스북을 통해 “대법원 판결 후 출마하라는 말에 동의할 수 없다”며 “김 전 부원장이 견뎌야 했던 시간은 민주주의가 후퇴하고 정치검찰 권력이 득세한 시간이었다”고 말했다. 이해식 의원도 “검찰개혁에 대한 민주당의 확고한 원칙을 주권자로부터 승인받는 시금석이 될 것”이라며 출마에 힘을 실었다.



논란이 확산하자 김 전 부원장은 페이스북을 통해 “성남에서 정치를 했던 사람으로서 ‘경기도 원팀’ 행사에 조금이라도 보탬이 되고자 했다”고 해명했다.



오주환 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령의 핵심 측근으로 꼽히는 김용 전 민주연구원 부원장의 6·3 재보궐선거 공천 문제를 두고 더불어민주당 내 갑론을박이 벌어지고 있다. 불법 정치자금 수수 혐의로 2심에서 징역 5년을 선고받고 대법원 판결을 앞둔 인물을 전략공천하는 것이 국민 눈높이에 맞느냐는 것이다. 반면 강성 친명(친이재명)계는 검찰의 정치 수사에 따른 ‘피해자론’을 꺼내 들고 나서 지도부의 새로운 부담으로 떠오르고 있다.김 전 부원장은 19일 정청래 대표가 경기도 성남 모란 민속5일장에서 추미애 경기지사 후보와 김병욱 성남시장 후보를 지원 유세하는 자리에 모습을 드러냈다. 그의 등장은 당 지도부와 사전 조율도 없이 이뤄졌다고 한다. 한 민주당 관계자는 “김 전 부원장이 일정 당일에야 당대표실에 참석 의사를 전달했다”며 “갑작스러운 연락이어서 당혹스러웠다”고 말했다. 다른 관계자는 “정 대표가 일정 내내 김 전 부원장과 거리를 둬야 한다는 의견도 나왔다”며 “당 지도부가 그의 공천에 대한 우려를 불식시켜 주는 모양새로 비칠까 봐 불편해하는 분위기였다”고 전했다. 정 대표는 행사 내내 김 전 부원장에 대한 언급 없이 추 후보와 김 후보의 승리만 당부했다.김 전 부원장의 돌발 등장은 혐의를 벗지 못한 상태에서 출마하는 건 부적절하다는 당내 신중론을 정면 돌파하려는 행보로 풀이된다. 수도권 재보궐선거 출마 의지를 거듭 피력해 온 김 전 부원장은 전날에도 엑스(X)에 “김용의 출마는 (선거) 역풍이 아니라 순풍”이라고 강조했다. 그의 출마 후보지로는 경기 안산갑, 평택을, 하남갑 등이 꼽힌다.그러나 친명계 의원들 사이에서도 의견은 갈린다. 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원은 지난 16일 라디오 인터뷰에서 국민 눈높이를 말하며 “공당인 민주당이 대법원 판결을 앞둔 후보자를 공천한 예가 없다”고 지적했다. 반면 강득구 최고위원은 페이스북을 통해 “대법원 판결 후 출마하라는 말에 동의할 수 없다”며 “김 전 부원장이 견뎌야 했던 시간은 민주주의가 후퇴하고 정치검찰 권력이 득세한 시간이었다”고 말했다. 이해식 의원도 “검찰개혁에 대한 민주당의 확고한 원칙을 주권자로부터 승인받는 시금석이 될 것”이라며 출마에 힘을 실었다.논란이 확산하자 김 전 부원장은 페이스북을 통해 “성남에서 정치를 했던 사람으로서 ‘경기도 원팀’ 행사에 조금이라도 보탬이 되고자 했다”고 해명했다.오주환 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지