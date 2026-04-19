의료비 지출 급등에 노인끼리도 ‘양극화’… 통합돌봄이 대안

[통합돌봄, 현장에 가다]

<2부> 돌봄의 이유

⑦ 노인 돌봄도 ‘극과 극’

게티이미지뱅크

서울 노원구 상계동의 낡은 주택에 사는 김영화(가명·79)씨는 10개월 전 치매를 앓던 남편을 떠나보냈다. 남편은 평생 연탄을 나르며 가족을 부양했고, 김씨 역시 청소일로 생계를 이어왔다.

하지만 노년의 문턱에서 건강이 무너졌다. 갑상선암에 이어 2021년 폐암 수술까지 받으며 병원비 부담이 급격히 커졌다. 당시 자녀들이 카드빚을 내 수술비를 마련했지만 이후에도 매달 수차례 병원을 오가야 했다. 체중은 10㎏ 넘게 줄었고 일상생활조차 버거워졌다.

김씨는 생계급여 47만원과 기초연금 30만원으로 버티고 있다. 난방이 제대로 되지 않는 집에서 연탄과 전기장판에 의존해 겨울을 버티고, 병원비와 생활비를 동시에 감당해야 한다. 김씨는 19일 "자식들도 형편이 어려워 도움을 청하기 어렵다"며 "이렇게 사느니 차라리 남편을 따라가고 싶다는 생각을 한 적도 여러 번"이라고 흐느꼈다.

반면 서울 강서구 실버타운에 거주 중인 노희선(가명·68)씨의 노후는 김씨와 전혀 다른 모습이다. 10억원이 넘는 보증금과 월 650만원의 비용을 내고 입주한 이곳에서 노씨는 남편과 함께 안정적인 노후를 보내고 있다.



대기업 임원 출신인 남편의 퇴직금과 촘촘하게 준비한 노후 자금이 기반이 됐다. 부부 모두 나이가 들어 건강 문제가 생겼지만 삶에 직접 미치는 영향은 적었다. 노씨는 위궤양을 겪었지만 정기 검진과 치료를 통해 관리할 수 있었고, 그의 남편도 고관절 수술과 심장 스텐트 시술을 받았지만 병원비 부담이 크게 다가오진 않았다. 이들 부부는 가사 부담에서 벗어나기 위해 실버타운 입주를 선택했고, 식사·건강관리·돌봄 서비스를 통합적으로 제공받고 있다. 노씨는 “평생 가족을 위해 뒷바라지만 하느라 고생했는데 노년에는 조금이라도 편히 살고 싶었다”고 말했다.



급속한 고령화, 건강도 양극화





한국은 이미 국민 5명 중 1명이 노인인 사회다. 국가데이터처에 따르면 2025년 65세 이상 인구 비중은 20.3%에 달했고 2035년에는 29.9%, 2050년 40.1%까지 늘어날 것으로 전망된다. 불과 15년 뒤면 국민 3명 중 1명이 노인인 셈이다.



노인 계층 내부의 양극화도 심각하다. 2023년 기준 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 39.8%로 18~65세 인구의 상대적 빈곤율 9.8%의 약 4배에 달한다. 소득 하위 노인은 기초연금·국민연금, 공공일자리 수입을 합쳐도 월 수십만원 수준에 머무는 반면 상위 노인은 퇴직금·개인연금·자산을 바탕으로 고급 실버타운·민간 재가서비스·취미 활동 등으로 건강수명을 늘릴 여력이 있다.



박승희 성균관대 사회복지학과 교수는 “사회보장은 잘 살게 해주는 제도가 아니라 최저 생계선 밑으로 떨어지지 않게 받쳐주는 안전장치”라며 “노인의 경우 소득, 의료, 돌봄, 주거를 하나의 틀에서 봐야 한다”고 강조했다. 노인에게 필요한 것은 단순히 재정이 아닌, 불편한 몸을 뉠 수 있는 편안한 주거 공간에서 생활을 이어가도록 해줄 도움의 손길이라는 것이다.



사각지대 품는 통합돌봄, 양극화 줄여



보건복지부가 지난달 27일부터 시행한 통합돌봄은 노인의 소득을 직접 지원하진 않지만 돌봄 서비스에 대한 접근 격차를 줄여 복지 사각지대와 양극화를 완화하는 데 기여하는 것을 목표로 한다. 통합돌봄은 현재 장기요양 재가급여 이용자, 노인맞춤돌봄 중점군, 장기요양 등급 신청 탈락자(등급외자) 가운데 일정 기준 이상, 병원·요양병원에서 퇴원하는 65세 이상 노인이 주요 대상이다.



몸이 아프고 돌봄 필요도는 높은데 정보와 재정, 가족의 지지가 부족해 복지 사각지대로 떨어지기 쉬운 노인을 사회의 제도 안으로 끌어들인다는 취지다. 전문가들은 이런 통합돌봄으로 노인의 건강 수준 격차가 완화할 것으로 기대했다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “통합돌봄은 가족·지인 관계가 단절된 빈곤 상태의 노인들에게 중요한 사회적 지지체계”라며 “돌봄망이 취약한 계층일수록 건강 악화 위험이 큰데, 지역사회가 돌봄을 연속적으로 제공하는 구조를 통해 이 격차를 완화할 수 있다”고 말했다.



지역에 상관없이 비슷한 수준의 돌봄 서비스를 누릴 수 있도록 하는 것도 통합돌봄의 목표 중 하나다. 지역 간 격차는 노인 양극화를 심화시키는 핵심 문제로 꼽힌다. 같은 노인이라도 거주 지역에 따라 이용할 수 있는 의료·돌봄 서비스의 수준과 범위가 크게 달라지기 때문이다.



실제로 지역 간 의료 이용을 보면 격차가 뚜렷하게 드러난다. 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 ‘2024년 건강보험통계연보’에 따르면 요양기관 소재지 기준 진료비는 서울 28조9978억원, 경기 26조2834억원, 부산 8조7710억원 순으로 나타났다. 반면 세종(5776억원), 제주(1조1997억원), 울산(2조3029억원)은 상대적으로 진료비가 적었다. 수도권 중심의 의료 이용 집중 현상이 이어지면서 의료 서비스 접근에 취약한 지방 거주 고령층은 수도권 고령층보다 불리한 상황에 놓여 있다는 분석이다. 의료 인프라와 돌봄 인력은 수도권과 비수도권 간 편차가 지속되고 있어 지역에 따른 서비스 접근성 차이가 구조적으로 발생하고 있는 것이다.



정부는 지역 격차 완화를 위한 핵심 수단으로 ‘재택의료센터’를 확대하고 있다. 재택의료센터는 보건소와 의료기관이 협업해 거동이 불편한 노인의 가정을 직접 찾아가 의료 서비스를 제공하는 모델이다.



정부는 재택의료센터를 확대해 지역 내 의료자원을 활용하고, 거동이 불편한 노인의 의료 접근성을 높이는 방식으로 격차를 줄여나간다는 방침이다. 복지부 관계자는 “통합돌봄 체계를 기반으로 지역 내 자원을 최대한 연계·활용하고 서비스 제공 모델을 확대하는 방식으로 격차를 점진적으로 완화해 나갈 계획”이라고 말했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1211 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 서울 노원구 상계동의 낡은 주택에 사는 김영화(가명·79)씨는 10개월 전 치매를 앓던 남편을 떠나보냈다. 남편은 평생 연탄을 나르며 가족을 부양했고, 김씨 역시 청소일로 생계를 이어왔다.하지만 노년의 문턱에서 건강이 무너졌다. 갑상선암에 이어 2021년 폐암 수술까지 받으며 병원비 부담이 급격히 커졌다. 당시 자녀들이 카드빚을 내 수술비를 마련했지만 이후에도 매달 수차례 병원을 오가야 했다. 체중은 10㎏ 넘게 줄었고 일상생활조차 버거워졌다.김씨는 생계급여 47만원과 기초연금 30만원으로 버티고 있다. 난방이 제대로 되지 않는 집에서 연탄과 전기장판에 의존해 겨울을 버티고, 병원비와 생활비를 동시에 감당해야 한다. 김씨는 19일 "자식들도 형편이 어려워 도움을 청하기 어렵다"며 "이렇게 사느니 차라리 남편을 따라가고 싶다는 생각을 한 적도 여러 번"이라고 흐느꼈다.반면 서울 강서구 실버타운에 거주 중인 노희선(가명·68)씨의 노후는 김씨와 전혀 다른 모습이다. 10억원이 넘는 보증금과 월 650만원의 비용을 내고 입주한 이곳에서 노씨는 남편과 함께 안정적인 노후를 보내고 있다.대기업 임원 출신인 남편의 퇴직금과 촘촘하게 준비한 노후 자금이 기반이 됐다. 부부 모두 나이가 들어 건강 문제가 생겼지만 삶에 직접 미치는 영향은 적었다. 노씨는 위궤양을 겪었지만 정기 검진과 치료를 통해 관리할 수 있었고, 그의 남편도 고관절 수술과 심장 스텐트 시술을 받았지만 병원비 부담이 크게 다가오진 않았다. 이들 부부는 가사 부담에서 벗어나기 위해 실버타운 입주를 선택했고, 식사·건강관리·돌봄 서비스를 통합적으로 제공받고 있다. 노씨는 “평생 가족을 위해 뒷바라지만 하느라 고생했는데 노년에는 조금이라도 편히 살고 싶었다”고 말했다.한국은 이미 국민 5명 중 1명이 노인인 사회다. 국가데이터처에 따르면 2025년 65세 이상 인구 비중은 20.3%에 달했고 2035년에는 29.9%, 2050년 40.1%까지 늘어날 것으로 전망된다. 불과 15년 뒤면 국민 3명 중 1명이 노인인 셈이다.노인 계층 내부의 양극화도 심각하다. 2023년 기준 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 39.8%로 18~65세 인구의 상대적 빈곤율 9.8%의 약 4배에 달한다. 소득 하위 노인은 기초연금·국민연금, 공공일자리 수입을 합쳐도 월 수십만원 수준에 머무는 반면 상위 노인은 퇴직금·개인연금·자산을 바탕으로 고급 실버타운·민간 재가서비스·취미 활동 등으로 건강수명을 늘릴 여력이 있다.박승희 성균관대 사회복지학과 교수는 “사회보장은 잘 살게 해주는 제도가 아니라 최저 생계선 밑으로 떨어지지 않게 받쳐주는 안전장치”라며 “노인의 경우 소득, 의료, 돌봄, 주거를 하나의 틀에서 봐야 한다”고 강조했다. 노인에게 필요한 것은 단순히 재정이 아닌, 불편한 몸을 뉠 수 있는 편안한 주거 공간에서 생활을 이어가도록 해줄 도움의 손길이라는 것이다.보건복지부가 지난달 27일부터 시행한 통합돌봄은 노인의 소득을 직접 지원하진 않지만 돌봄 서비스에 대한 접근 격차를 줄여 복지 사각지대와 양극화를 완화하는 데 기여하는 것을 목표로 한다. 통합돌봄은 현재 장기요양 재가급여 이용자, 노인맞춤돌봄 중점군, 장기요양 등급 신청 탈락자(등급외자) 가운데 일정 기준 이상, 병원·요양병원에서 퇴원하는 65세 이상 노인이 주요 대상이다.몸이 아프고 돌봄 필요도는 높은데 정보와 재정, 가족의 지지가 부족해 복지 사각지대로 떨어지기 쉬운 노인을 사회의 제도 안으로 끌어들인다는 취지다. 전문가들은 이런 통합돌봄으로 노인의 건강 수준 격차가 완화할 것으로 기대했다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “통합돌봄은 가족·지인 관계가 단절된 빈곤 상태의 노인들에게 중요한 사회적 지지체계”라며 “돌봄망이 취약한 계층일수록 건강 악화 위험이 큰데, 지역사회가 돌봄을 연속적으로 제공하는 구조를 통해 이 격차를 완화할 수 있다”고 말했다.지역에 상관없이 비슷한 수준의 돌봄 서비스를 누릴 수 있도록 하는 것도 통합돌봄의 목표 중 하나다. 지역 간 격차는 노인 양극화를 심화시키는 핵심 문제로 꼽힌다. 같은 노인이라도 거주 지역에 따라 이용할 수 있는 의료·돌봄 서비스의 수준과 범위가 크게 달라지기 때문이다.실제로 지역 간 의료 이용을 보면 격차가 뚜렷하게 드러난다. 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원이 공동 발간한 ‘2024년 건강보험통계연보’에 따르면 요양기관 소재지 기준 진료비는 서울 28조9978억원, 경기 26조2834억원, 부산 8조7710억원 순으로 나타났다. 반면 세종(5776억원), 제주(1조1997억원), 울산(2조3029억원)은 상대적으로 진료비가 적었다. 수도권 중심의 의료 이용 집중 현상이 이어지면서 의료 서비스 접근에 취약한 지방 거주 고령층은 수도권 고령층보다 불리한 상황에 놓여 있다는 분석이다. 의료 인프라와 돌봄 인력은 수도권과 비수도권 간 편차가 지속되고 있어 지역에 따른 서비스 접근성 차이가 구조적으로 발생하고 있는 것이다.정부는 지역 격차 완화를 위한 핵심 수단으로 ‘재택의료센터’를 확대하고 있다. 재택의료센터는 보건소와 의료기관이 협업해 거동이 불편한 노인의 가정을 직접 찾아가 의료 서비스를 제공하는 모델이다.정부는 재택의료센터를 확대해 지역 내 의료자원을 활용하고, 거동이 불편한 노인의 의료 접근성을 높이는 방식으로 격차를 줄여나간다는 방침이다. 복지부 관계자는 “통합돌봄 체계를 기반으로 지역 내 자원을 최대한 연계·활용하고 서비스 제공 모델을 확대하는 방식으로 격차를 점진적으로 완화해 나갈 계획”이라고 말했다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지