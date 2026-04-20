선풍기 매출 132% 증가… 유통업계, 벌써부터 여름 마케팅

예년 4월보다 평균기온 높을듯

식품·패션업계도 소비변화 뚜렷

이르게 찾아온 더위에 선풍기 인기가 높아지고 있는 가운데 19일 서울 시내 한 대형마트에 선풍기가 진열돼 있다. 연합뉴스

예년보다 열흘 가까이 일찍 핀 벚꽃이 지고 기온이 크게 오르면서 유통업계도 여름 마케팅을 앞당겨 진행하고 있다. 이마트는 지난 1∼16일까지 자체 매출을 분석한 결과 선풍기 매출이 지난해 같은 기간보다 132.5% 늘었다고 19일 밝혔다. 기온이 높아지면서 냉방기구 수요가 치솟은 탓이다. 롯데하이마트는 기존 5~6월에 집중됐던 에어컨 할인 행사를 4월로 앞당겼다. 그러면서 지난 8~14일 에어컨 매출이 일주일 전보다 90% 늘었다.



냉방기구 수요 증가는 일찌감치 예견된 바 있다. 기상청은 올해 여름이 예년보다 더 빨리 오고, 더욱 더워질 것이라고 전망했다. 기상청이 지난달 말 발표한 3개월 전망에 따르면 4월 평균기온은 평년(최근 30년 누적 평균 11.6~12.6도)보다 높을 확률이 60%인 것으로 분석됐다.



실제로 빨라진 여름을 체감한 소비자 사이에서 대표적인 여름 식품 소비가 늘고 있다. 이마트에 따르면 지난 1~16일 수박 매출은 지난해 같은 기간보다 82.8% 뛰었고, 아이스크림 매출도 40.4% 늘었다.



계절에 민감한 패션업계에서도 소비 변화가 뚜렷하다. 무신사 스토어에서는 ‘반소매 티셔츠’ 검색량이 지난해 같은 기간에 비해 6배 늘었다. 이 기간 반소매 티셔츠 카테고리 거래액은 25%, 민소매 티셔츠 거래액은 38% 늘었다.



소비자들의 소비 변화를 일찌감치 눈치 챈 유통업계도 예년보다 일찍 여름 마케팅의 포문을 여는 추세다. 편의점 CU는 최근 기능성 쿨링웨어 스노우 텍스를 전년 대비 40일 앞당겨 출시했다.



토니모리와 AHC 등 브랜드와 협업한 단독 선케어 상품을 순차적으로 선보이며, 데오드란트 등 위생 상품군을 강화해 오는 9월까지 최대 50% 할인 프로모션을 진행하기로 했다.



컬리는 여름을 앞두고 건강관리에 관심이 높아지는 시기를 겨냥해 식단 리셋 가이드 기획전을 20일까지 진행했다. 닭가슴살, 요거트 등 식단 관리 단골 상품을 번들 또는 골라 담기로 구매하면 최대 35% 저렴한 더하기 특가를 운영할 예정이다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 예년보다 열흘 가까이 일찍 핀 벚꽃이 지고 기온이 크게 오르면서 유통업계도 여름 마케팅을 앞당겨 진행하고 있다. 이마트는 지난 1∼16일까지 자체 매출을 분석한 결과 선풍기 매출이 지난해 같은 기간보다 132.5% 늘었다고 19일 밝혔다. 기온이 높아지면서 냉방기구 수요가 치솟은 탓이다. 롯데하이마트는 기존 5~6월에 집중됐던 에어컨 할인 행사를 4월로 앞당겼다. 그러면서 지난 8~14일 에어컨 매출이 일주일 전보다 90% 늘었다.냉방기구 수요 증가는 일찌감치 예견된 바 있다. 기상청은 올해 여름이 예년보다 더 빨리 오고, 더욱 더워질 것이라고 전망했다. 기상청이 지난달 말 발표한 3개월 전망에 따르면 4월 평균기온은 평년(최근 30년 누적 평균 11.6~12.6도)보다 높을 확률이 60%인 것으로 분석됐다.실제로 빨라진 여름을 체감한 소비자 사이에서 대표적인 여름 식품 소비가 늘고 있다. 이마트에 따르면 지난 1~16일 수박 매출은 지난해 같은 기간보다 82.8% 뛰었고, 아이스크림 매출도 40.4% 늘었다.계절에 민감한 패션업계에서도 소비 변화가 뚜렷하다. 무신사 스토어에서는 ‘반소매 티셔츠’ 검색량이 지난해 같은 기간에 비해 6배 늘었다. 이 기간 반소매 티셔츠 카테고리 거래액은 25%, 민소매 티셔츠 거래액은 38% 늘었다.소비자들의 소비 변화를 일찌감치 눈치 챈 유통업계도 예년보다 일찍 여름 마케팅의 포문을 여는 추세다. 편의점 CU는 최근 기능성 쿨링웨어 스노우 텍스를 전년 대비 40일 앞당겨 출시했다.토니모리와 AHC 등 브랜드와 협업한 단독 선케어 상품을 순차적으로 선보이며, 데오드란트 등 위생 상품군을 강화해 오는 9월까지 최대 50% 할인 프로모션을 진행하기로 했다.컬리는 여름을 앞두고 건강관리에 관심이 높아지는 시기를 겨냥해 식단 리셋 가이드 기획전을 20일까지 진행했다. 닭가슴살, 요거트 등 식단 관리 단골 상품을 번들 또는 골라 담기로 구매하면 최대 35% 저렴한 더하기 특가를 운영할 예정이다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지