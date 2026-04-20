시사 전체기사

선풍기 매출 132% 증가… 유통업계, 벌써부터 여름 마케팅

입력:2026-04-20 00:42
공유하기
글자 크기 조정

예년 4월보다 평균기온 높을듯
식품·패션업계도 소비변화 뚜렷

이르게 찾아온 더위에 선풍기 인기가 높아지고 있는 가운데 19일 서울 시내 한 대형마트에 선풍기가 진열돼 있다. 연합뉴스

예년보다 열흘 가까이 일찍 핀 벚꽃이 지고 기온이 크게 오르면서 유통업계도 여름 마케팅을 앞당겨 진행하고 있다. 이마트는 지난 1∼16일까지 자체 매출을 분석한 결과 선풍기 매출이 지난해 같은 기간보다 132.5% 늘었다고 19일 밝혔다. 기온이 높아지면서 냉방기구 수요가 치솟은 탓이다. 롯데하이마트는 기존 5~6월에 집중됐던 에어컨 할인 행사를 4월로 앞당겼다. 그러면서 지난 8~14일 에어컨 매출이 일주일 전보다 90% 늘었다.

냉방기구 수요 증가는 일찌감치 예견된 바 있다. 기상청은 올해 여름이 예년보다 더 빨리 오고, 더욱 더워질 것이라고 전망했다. 기상청이 지난달 말 발표한 3개월 전망에 따르면 4월 평균기온은 평년(최근 30년 누적 평균 11.6~12.6도)보다 높을 확률이 60%인 것으로 분석됐다.

실제로 빨라진 여름을 체감한 소비자 사이에서 대표적인 여름 식품 소비가 늘고 있다. 이마트에 따르면 지난 1~16일 수박 매출은 지난해 같은 기간보다 82.8% 뛰었고, 아이스크림 매출도 40.4% 늘었다.

계절에 민감한 패션업계에서도 소비 변화가 뚜렷하다. 무신사 스토어에서는 ‘반소매 티셔츠’ 검색량이 지난해 같은 기간에 비해 6배 늘었다. 이 기간 반소매 티셔츠 카테고리 거래액은 25%, 민소매 티셔츠 거래액은 38% 늘었다.

소비자들의 소비 변화를 일찌감치 눈치 챈 유통업계도 예년보다 일찍 여름 마케팅의 포문을 여는 추세다. 편의점 CU는 최근 기능성 쿨링웨어 스노우 텍스를 전년 대비 40일 앞당겨 출시했다.

토니모리와 AHC 등 브랜드와 협업한 단독 선케어 상품을 순차적으로 선보이며, 데오드란트 등 위생 상품군을 강화해 오는 9월까지 최대 50% 할인 프로모션을 진행하기로 했다.

컬리는 여름을 앞두고 건강관리에 관심이 높아지는 시기를 겨냥해 식단 리셋 가이드 기획전을 20일까지 진행했다. 닭가슴살, 요거트 등 식단 관리 단골 상품을 번들 또는 골라 담기로 구매하면 최대 35% 저렴한 더하기 특가를 운영할 예정이다.

이택현 기자 alley@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
왕복 30분 기차값 22만원…월드컵 교통비 폭등 논란
“영영 모를 뻔한 1억”…KT무빙서비스로 주식·연금 찾았다
이란 국회의장 “최종합의 멀어… 이란, 베네수엘라 아냐”
李대통령 4·19 기념사 “국민주권 함성, 무도한 권력 무너뜨려”
미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화
이란 최고지도자 “이란군, 적에 새로운 쓰라린 패배 안길 준비”
머스크 父 “두 아들, 비트코인 2만3400개 보유”
트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전연장 없다, 다시 폭격”
국민일보 신문구독