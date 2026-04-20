돌아온 늑구는 회복 중… 대전은 늑구 앓이 중
늑구, 소고기·생닭 먹으며 휴식
늑구빵·전광판 등 마케팅 열기
대전 동물원을 탈출했다가 포획돼 돌아온 늑대 ‘늑구’의 인기가 식을 줄 모르고 있다. 늑구를 활용한 마케팅이 등장한 데 이어 한시적으로 문을 닫은 동물원 재개장 여부도 주목받고 있다.
중고거래 플랫폼 ‘당근마켓’에는 19일 ‘탈출의 대가 늑구 선생님의 사인입니다’라는 판매글이 올라왔다. 글쓴이는 “대전 오월드에서 줄 서서 받아왔다”며 ‘자유로워지세요’라는 문구와 함께 늑구의 발 도장을 그린 종이를 판매한다고 했다.
늑구가 돌아오자 대전 지역 스포츠팀들이 연패를 끊고 승리했다는 소식도 소셜미디어에서 눈길을 끌었다. 프로축구 K리그1 대전하나시티즌은 지난 18일 서울월드컵경기장에서 열린 원정 경기에서 FC서울에 1대 0 승리를 거뒀다. 한화이글스도 같은 날 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 원정 경기에서 5대 0으로 승리했다. 그러자 ‘늑구가 복귀하자마자 대전하나시티즌과 한화이글스가 각각 31일과 10일 만에 승리했다’는 반응이 쏟아졌다. 이장우 대전시장도 지난 18일 소셜미디어에 ‘늑구가 돌아오니 축구, 야구 모두 승리했네’라는 글을 올렸다.
‘늑구 마케팅’도 이어지고 있다. 대전 지역 빵집 하레하레에서는 지난 18일부터 ‘늑구빵’을 판매하고 있다. LG전자 베스트샵 대전본점은 대형 전광판을 통해 송출 중이던 ‘늑구야 돌아와’ 메시지를 지난 17일부터 ‘늑구야 돌아와서 고마워’로 바꿔서 송출하고 있다.
현재 늑구는 오월드 안 격리 공간에서 먹이를 섭취하며 휴식을 취하고 있다. 전날 분쇄한 소고기와 생닭 650g을 무리 없이 소화한 것으로 알려졌다. 오월드 재개장 일정은 아직 정해지지 않았다. 오월드는 안전 점검과 시설 재정비가 이어지면서 주말 운영이 중단됐다. 대전시 관계자는 “늑구가 회복하고 시설 정비가 끝나는 대로 재개장 일정을 빠르게 안내하겠다”고 말했다.
늑구는 지난 8일 오월드에서 탈출한 뒤 17일 0시44분쯤 대전 중구 안영나들목 인근에서 포획됐다. 체중이 3㎏가량 줄어 있었으며 위장에서 길이 2.6㎝의 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받았다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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