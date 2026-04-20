5월 서울 곳곳서 음악 페스티벌… 화려한 라인업

‘서재페’엔 존 바티스트·허비 행콕

‘뷰민라’와 ‘피크 페스티벌’도 풍성



집에만 있기엔 못내 아쉬운, 바야흐로 봄이다. 산뜻한 봄날씨를 만끽하러 음악 나들이를 나서보는 건 어떨까. 5월 서울 곳곳에서 다양한 음악 페스티벌이 열린다. 작은 돗자리와 간단한 간식거리, 음악을 즐길 열린 마음만 준비하면 된다.



국내 대표 인기 음악 축제 ‘제18회 서울재즈페스티벌 2026’(22~24일·올림픽공원·포스터)은 명성에 걸맞은 최상의 라인업을 자랑한다. 올해는 그래미 어워즈 7회 수상에 빛나는 가수 존 바티스트와 그래미 10회 수상 이력이 있는 전설적 재즈 트럼페터 아투로 산도발, 미국 싱어송라이터 자넬 모네, 재즈 뮤지션 허비 행콕 등 거물급 헤드라이너들이 총출동한다.



쟁쟁한 국내 가수들도 함께한다. 에픽하이와 장범준, 혁오, 백예린, 최유리, 한로로, 적재 등 자기 색깔이 뚜렷한 뮤지션들이 다채로운 무대를 펼친다. 그룹 세븐틴의 도겸·승관, NCT의 태용·해찬 등도 출연한다. 반도네오니스트 고상지와 재즈 피아니스트 최문석으로 구성된 라틴아메리카 음악 밴드 ‘라틴 키친 루나 with 일레인’의 무대도 주목된다. 높은 기대감에 주말 공연은 이미 매진된 상태다.



‘살아있는 음악, 우리만의 뜨거운 축제’라는 슬로건을 내건 ‘피크 페스티벌 2026’(23~24일·난지 한강공원)은 록, 팝, 일렉트로닉, J팝 등 여러 장르를 아우른 통합적 구성을 보여준다. 올해는 넬, 자우림, 10CM, 쏜애플, QWER, 그리고 일본 밴드 스파이에어 등이 참여한다. 피크 페스티벌 측은 “다양한 참여형 콘텐츠와 이벤트도 마련해 음악을 넘어 서로의 순간을 나누는 특별한 축제를 완성할 계획”이라고 전했다.



봄을 대표하는 인디음악 축제 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’(30~31일·문화비축기지)은 총 40팀의 화려한 라인업을 꾸렸다. 30일에는 페퍼톤스, 카더가든, 하동균, 정승환, 엔플라잉, 안예은 등이 출연하고 31일에는 악뮤, 장기하, 로이킴, 옥상달빛, 하현상 등이 무대에 오른다. 대중성와 음악성을 겸비한 아티스트와 인디씬 신예의 무대를 조화롭게 배치해 음악 팬들의 폭넓은 취향을 만족시킨다.



권남영 기자



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8363 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 집에만 있기엔 못내 아쉬운, 바야흐로 봄이다. 산뜻한 봄날씨를 만끽하러 음악 나들이를 나서보는 건 어떨까. 5월 서울 곳곳에서 다양한 음악 페스티벌이 열린다. 작은 돗자리와 간단한 간식거리, 음악을 즐길 열린 마음만 준비하면 된다.국내 대표 인기 음악 축제 ‘제18회 서울재즈페스티벌 2026’(22~24일·올림픽공원·)은 명성에 걸맞은 최상의 라인업을 자랑한다. 올해는 그래미 어워즈 7회 수상에 빛나는 가수 존 바티스트와 그래미 10회 수상 이력이 있는 전설적 재즈 트럼페터 아투로 산도발, 미국 싱어송라이터 자넬 모네, 재즈 뮤지션 허비 행콕 등 거물급 헤드라이너들이 총출동한다.쟁쟁한 국내 가수들도 함께한다. 에픽하이와 장범준, 혁오, 백예린, 최유리, 한로로, 적재 등 자기 색깔이 뚜렷한 뮤지션들이 다채로운 무대를 펼친다. 그룹 세븐틴의 도겸·승관, NCT의 태용·해찬 등도 출연한다. 반도네오니스트 고상지와 재즈 피아니스트 최문석으로 구성된 라틴아메리카 음악 밴드 ‘라틴 키친 루나 with 일레인’의 무대도 주목된다. 높은 기대감에 주말 공연은 이미 매진된 상태다.‘살아있는 음악, 우리만의 뜨거운 축제’라는 슬로건을 내건 ‘피크 페스티벌 2026’(23~24일·난지 한강공원)은 록, 팝, 일렉트로닉, J팝 등 여러 장르를 아우른 통합적 구성을 보여준다. 올해는 넬, 자우림, 10CM, 쏜애플, QWER, 그리고 일본 밴드 스파이에어 등이 참여한다. 피크 페스티벌 측은 “다양한 참여형 콘텐츠와 이벤트도 마련해 음악을 넘어 서로의 순간을 나누는 특별한 축제를 완성할 계획”이라고 전했다.봄을 대표하는 인디음악 축제 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’(30~31일·문화비축기지)은 총 40팀의 화려한 라인업을 꾸렸다. 30일에는 페퍼톤스, 카더가든, 하동균, 정승환, 엔플라잉, 안예은 등이 출연하고 31일에는 악뮤, 장기하, 로이킴, 옥상달빛, 하현상 등이 무대에 오른다. 대중성와 음악성을 겸비한 아티스트와 인디씬 신예의 무대를 조화롭게 배치해 음악 팬들의 폭넓은 취향을 만족시킨다.권남영 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지