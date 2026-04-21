암세포만 죽이는‘붕소+중성자 빔’… 난치암 치료 희망될까

[And 건강] 차세대 국산 BNCT 주목

가천대길병원 신경외과 이기택 교수가 방사성 의약품인 붕소를 주입한 뇌종양 환자에게 중성자 빔을 적용하기 위해 준비하고 있다. 길병원 제공

신개념 표적 방사선 치료법

악성 뇌종양·두경부암 등 기대

길병원 등서 임상 2상 진행중

1상서 안전성과 가능성 확인

양성자나 중입자보다 부담 적어

日 필두 세계 각국 개발 경쟁

선택지 거의 없던 환자에 희망



조직손상 최소화 종양만 파괴



선형 가속기로 기술적 제약 극복



방사선 치료 힘든 환자에 선택지

