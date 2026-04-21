‘심방세동’ 펄스장 치료 부상에… 건보 적용 가시화되나

[And 건강]

고령화로 유병률 2배…치료법 절실

미·유럽서 널리 활용되는 시술법

고가 비급여 탓 국내 접근성 제한

부작용 작고 장점 분명… 적용 늘어

이대목동병원 박준범 부정맥센터장이 심방세동 환자에게 펄스장 절제술을 시행하고 있다. 이대목동병원은 2015년 3월 부정맥센터를 개소한 뒤 최신 펄스장 절제술을 비롯해 고주파 및 냉각 절제술 등 다양한 시술법을 활발히 시도하고 있다. 이화의료원 제공

매우 불규칙한 맥박을 만드는 ‘심방세동’은 뇌졸중을 일으키는 치명적 질환이다. 국내 심방세동 유병률은 지난 10년간 배 가량 늘었으며 인구 고령화와 함께 점차 증가하는 추세다. 약물치료의 효과가 없거나 자꾸 재발할 때는 시술적 치료가 필요하다.



이런 심방세동의 시술 치료에 최근 몇 년 사이 ‘펄스장 절제술(PFA)’이 빠르게 자리 잡고 있다. 기존 시술법과 동등한 효과를 내면서도 주변 조직 손상 및 통증 최소화, 시술 시간 단축, 빠른 회복 속도 등의 장점이 뚜렷하게 확인되고 있기 때문이다. 게다가 현재는 한시적 비급여로 고가이지만 건강보험 적용이 가시화되고 있어 환자 부담도 크게 줄어들 것으로 보인다.



“급여화되면 접근성 더 높아질 것”



20일 의료계에 따르면 PFA는 미국, 유럽 등에서 이미 널리 사용되고 있으나 국내에는 한참 늦은 2024년 말부터 주요 대형병원 중심으로 심방세동 등 부정맥 치료에 활용되기 시작해 장비 도입 및 시술 건수가 늘고 있다. 향후 건보 적용과 제도적 기반이 마련될 경우 국내에서도 PFA의 임상 적용이 더욱 확대될 것으로 예상된다.



지난해 4월 첫 PFA 시술을 시행한 이대목동병원의 부정맥센터장인 박준범 순환기내과 교수는 “2024년 말 PFA의 신의료기술 평가가 통과되면서 건보 적용에 대한 검토 단계인 것으로 알고 있다”며 “의료계는 환자 접근성 향상을 위해 급여 적용의 필요성을 지속해서 제기해 왔다”고 말했다. 의료계에선 이르면 5~6월 중 건보 적용 발표가 있을 것이란 얘기가 나온다. 현재 PFA 시술에는 1500만~2000만원 가량을 지불해야 한다. 박 교수는 “비용 부담이 상대적으로 큰 편이다 보니 임상적으로 PFA의 적절한 대상 환자임에도 시술로 이어지지 못하는 경우가 일부 존재한다”며 “급여화되면 이런 장벽이 완화되면서 보다 많은 환자가 적절한 시기에 시술 치료를 받을 수 있을 것”이라고 기대했다.



심방세동의 시술 치료는 지금까지 고주파 절제술과 냉각 절제술이 표준으로 활용됐다. 두 방법은 온도 기반 에너지를 이용해 심장근육 조직을 변성시키고 비정상 전기 신호의 전달을 차단한다. 고주파 절제술은 고열로 병변 부위를 지지고 냉각 절제술은 급속 냉각을 통해 조직을 얼리는 방식이다.



이런 온도 기반 치료는 시술 과정에서 심장과 맞닿아 있는 식도나 횡경막 신경, 폐정맥 주변 구조물 등 인접 조직에 영향을 줄 수 있어 드물지만 관련 합병증이 발생할 가능성이 한계로 지적됐다.



반면 PFA는 짧은 순간 고전압의 펄스(전기 충격)를 심근세포에만 적용하는 비(非)열성 절제술이다. 조직을 가열하거나 냉각하지 않고 전기 자극으로 심근세포만 선택적으로 치료하기 때문에 주변 혈관이나 신경에 가해지는 영향을 최소화할 수 있다. 실제 최근 국외에서 진행된 1만7000명 이상 대규모 연구에서 식도 손상, 폐정맥 협착, 횡격막 신경마비 등 부작용이 한 건도 보고되지 않았다.



기존 시술법과 병행… “점차 중심 치료로”



PFA는 가슴 두근거림, 어지러움, 호흡 곤란 등 증상이 있는 심방세동 환자 중 약물치료에 반응하지 않거나 약물 유지가 어려운 이들에게 주로 시행된다. 구체적으로 항부정맥 약물을 충분히 사용했는데도 심방세동이 반복되는 경우, 약물 부작용으로 장기 복용이 어려운 경우, 증상이 뚜렷해 심장 리듬 조절이 필요한 경우 등이 주요 대상이다. 같은 병원 순환기내과 김문현 교수는 “초기에는 발작성 심방세동 환자에 먼저 적용됐고 최근에는 지속성 심방세동 환자로 적용 범위가 확대되는 추세”라며 “시술 안전성이 중요한 고령자나 동반 질환이 많은 환자에게도 하나의 치료 옵션으로 고려될 수 있다”고 말했다.



실제 얼마 전 이대목동병원을 찾은 지속성 심방세동 환자 A씨는 약물치료에도 반복되는 증상으로 시술을 권유받았으나 기존 고주파나 냉각 절제술 과정에 식도가 손상되는 등 부작용에 대한 두려움이 앞섰다. 하지만 새로 도입된 PFA 시술의 부작용 발생률이 매우 낮다는 설명을 듣고 해당 치료를 선택해 긍정적 효과를 거둘 수 있었다.



PFA가 향후 기존 심방세동의 시술 치료를 완전히 대체할지에 대해선 아직 단정하기 어렵다. 다만 유럽에선 기존 치료를 상당 부분 대체해나가는 단계다. 미국에서도 식품의약국(FDA) 승인 후 임상 적용이 빠르게 확산되고 있다. 올해 미국부정맥학회(HRS)와 유럽심장리듬협회(EHRA)는 공동으로 PFA의 임상 적용과 표준화를 권고했다.



김 교수는 “다만 심방세동은 환자별 특성과 질환 형태가 다양하기 때문에 단기간 내 기존 고주파나 냉각 절제술이 완전히 사라지기보다는 PFA가 중심적인 치료로 자리 잡으면서 기존 시술법과 병행되는 형태로 발전될 가능성이 크다”고 내다봤다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 매우 불규칙한 맥박을 만드는 ‘심방세동’은 뇌졸중을 일으키는 치명적 질환이다. 국내 심방세동 유병률은 지난 10년간 배 가량 늘었으며 인구 고령화와 함께 점차 증가하는 추세다. 약물치료의 효과가 없거나 자꾸 재발할 때는 시술적 치료가 필요하다.이런 심방세동의 시술 치료에 최근 몇 년 사이 ‘펄스장 절제술(PFA)’이 빠르게 자리 잡고 있다. 기존 시술법과 동등한 효과를 내면서도 주변 조직 손상 및 통증 최소화, 시술 시간 단축, 빠른 회복 속도 등의 장점이 뚜렷하게 확인되고 있기 때문이다. 게다가 현재는 한시적 비급여로 고가이지만 건강보험 적용이 가시화되고 있어 환자 부담도 크게 줄어들 것으로 보인다.20일 의료계에 따르면 PFA는 미국, 유럽 등에서 이미 널리 사용되고 있으나 국내에는 한참 늦은 2024년 말부터 주요 대형병원 중심으로 심방세동 등 부정맥 치료에 활용되기 시작해 장비 도입 및 시술 건수가 늘고 있다. 향후 건보 적용과 제도적 기반이 마련될 경우 국내에서도 PFA의 임상 적용이 더욱 확대될 것으로 예상된다.지난해 4월 첫 PFA 시술을 시행한 이대목동병원의 부정맥센터장인 박준범 순환기내과 교수는 “2024년 말 PFA의 신의료기술 평가가 통과되면서 건보 적용에 대한 검토 단계인 것으로 알고 있다”며 “의료계는 환자 접근성 향상을 위해 급여 적용의 필요성을 지속해서 제기해 왔다”고 말했다. 의료계에선 이르면 5~6월 중 건보 적용 발표가 있을 것이란 얘기가 나온다. 현재 PFA 시술에는 1500만~2000만원 가량을 지불해야 한다. 박 교수는 “비용 부담이 상대적으로 큰 편이다 보니 임상적으로 PFA의 적절한 대상 환자임에도 시술로 이어지지 못하는 경우가 일부 존재한다”며 “급여화되면 이런 장벽이 완화되면서 보다 많은 환자가 적절한 시기에 시술 치료를 받을 수 있을 것”이라고 기대했다.심방세동의 시술 치료는 지금까지 고주파 절제술과 냉각 절제술이 표준으로 활용됐다. 두 방법은 온도 기반 에너지를 이용해 심장근육 조직을 변성시키고 비정상 전기 신호의 전달을 차단한다. 고주파 절제술은 고열로 병변 부위를 지지고 냉각 절제술은 급속 냉각을 통해 조직을 얼리는 방식이다.이런 온도 기반 치료는 시술 과정에서 심장과 맞닿아 있는 식도나 횡경막 신경, 폐정맥 주변 구조물 등 인접 조직에 영향을 줄 수 있어 드물지만 관련 합병증이 발생할 가능성이 한계로 지적됐다.반면 PFA는 짧은 순간 고전압의 펄스(전기 충격)를 심근세포에만 적용하는 비(非)열성 절제술이다. 조직을 가열하거나 냉각하지 않고 전기 자극으로 심근세포만 선택적으로 치료하기 때문에 주변 혈관이나 신경에 가해지는 영향을 최소화할 수 있다. 실제 최근 국외에서 진행된 1만7000명 이상 대규모 연구에서 식도 손상, 폐정맥 협착, 횡격막 신경마비 등 부작용이 한 건도 보고되지 않았다.PFA는 가슴 두근거림, 어지러움, 호흡 곤란 등 증상이 있는 심방세동 환자 중 약물치료에 반응하지 않거나 약물 유지가 어려운 이들에게 주로 시행된다. 구체적으로 항부정맥 약물을 충분히 사용했는데도 심방세동이 반복되는 경우, 약물 부작용으로 장기 복용이 어려운 경우, 증상이 뚜렷해 심장 리듬 조절이 필요한 경우 등이 주요 대상이다. 같은 병원 순환기내과 김문현 교수는 “초기에는 발작성 심방세동 환자에 먼저 적용됐고 최근에는 지속성 심방세동 환자로 적용 범위가 확대되는 추세”라며 “시술 안전성이 중요한 고령자나 동반 질환이 많은 환자에게도 하나의 치료 옵션으로 고려될 수 있다”고 말했다.실제 얼마 전 이대목동병원을 찾은 지속성 심방세동 환자 A씨는 약물치료에도 반복되는 증상으로 시술을 권유받았으나 기존 고주파나 냉각 절제술 과정에 식도가 손상되는 등 부작용에 대한 두려움이 앞섰다. 하지만 새로 도입된 PFA 시술의 부작용 발생률이 매우 낮다는 설명을 듣고 해당 치료를 선택해 긍정적 효과를 거둘 수 있었다.PFA가 향후 기존 심방세동의 시술 치료를 완전히 대체할지에 대해선 아직 단정하기 어렵다. 다만 유럽에선 기존 치료를 상당 부분 대체해나가는 단계다. 미국에서도 식품의약국(FDA) 승인 후 임상 적용이 빠르게 확산되고 있다. 올해 미국부정맥학회(HRS)와 유럽심장리듬협회(EHRA)는 공동으로 PFA의 임상 적용과 표준화를 권고했다.김 교수는 “다만 심방세동은 환자별 특성과 질환 형태가 다양하기 때문에 단기간 내 기존 고주파나 냉각 절제술이 완전히 사라지기보다는 PFA가 중심적인 치료로 자리 잡으면서 기존 시술법과 병행되는 형태로 발전될 가능성이 크다”고 내다봤다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지