갑작스런 당뇨병 발병·악화, 췌장암 신호일 수도
연세대 의대 연구팀 근거 확인
Wnt5a 단백질 조기진단 활용
특별한 이유 없이 갑자기 당뇨병이 생겼거나 기존 당뇨병이 급격히 나빠졌다면 췌장암을 의심해야 할 명확한 근거가 제시됐다. 췌장암 세포가 인슐린 분비를 억제하는 특정 단백질을 뿜어내 고혈당과 당뇨병을 유발한다는 사실이 국내 의료진에 의해 처음으로 규명됐다.
연세대 의대 강신애·이민영·윤동섭·김형선 교수팀은 서울대 박준성 교수와 공동 연구를 통해 췌장암 환자에게서 당뇨병이 흔히 동반되는 원인을 새롭게 찾아냈다. 해당 연구 결과는 국제 학술지 ‘실험과 분자 의학’ 최신호에 실렸다.
췌장암의 대부분을 차지하는 유형인 ‘췌관 선암종(PDAC)’은 진단 시 이미 수술이 불가능한 경우가 많아 예후가 아주 나쁘다. 임상 현장에선 췌장암 진단에 앞서 당뇨병이 새로 발병하거나 기존 당뇨 증상이 갑자기 악화하는 현상이 흔히 관찰돼왔다.
연구팀은 췌장 절제술을 받은 160명(췌장암 72명, 비췌장암 88명)을 추적 관찰하며 수술 전·후 포도당 대사 및 인슐린 분비 기능을 평가했다. 그 결과, 췌장암 환자군은 대조군에 비해 수술 전 더 심한 고혈당과 현저한 인슐린 분비 저하를 보였다. 주목할 것은 동일한 췌장 절제술을 받았어도 수술 후 췌장암 그룹에서 고혈당이 더 뚜렷하게 개선됐고, 췌장 절제에 따른 인슐린 분비 기능 감소 폭도 상대적으로 적었다는 점이다. 이는 수술 전 췌장암에서 인슐린 분비 억제 인자가 분비돼 영향을 주고 있었고, 종양 제거가 억제 신호를 부분적으로 해소했음을 시사한다.
연구팀은 췌장암에서 생성되는 인슐린 분비 억제 후보 물질을 찾기 위해 환자의 혈액과 췌장 조직을 분석했고, 췌장암 환자의 혈액에서 발암 매개 단백질인 ‘Wnt5a’의 농도가 비정상적으로 높은 것이 확인됐다. 또 인슐린 분비 담당 췌도 부위에서는 해당 신호전달 경로의 핵심 구성 요소인 ‘베타-카테닌’의 발현이 증가해 있었다.
연구팀은 “혈액 내 Wnt5a 단백질 농도는 췌장의 베타-카테닌의 발현과 종양의 크기가 클수록 더욱 증가하는 양의 상관관계를 보였다”며 “이들의 증가 정도는 고혈당의 중증도 및 인슐린 결핍 정도와 밀접한 관련이 있었다”고 밝혔다. 추가 동물 및 세포 실험을 통해 Wnt5a를 처리한 생쥐 췌도에서 인슐린 분비가 억제됐으며 베타-카테닌을 차단했을 때 이 억제 효과가 회복되는 것을 확인했다.
강신애 교수는 20일 “이유 없이 갑자기 당뇨병이 생긴 환자들에게서 췌장암을 조기에 의심할 근거가 생겼다”면서 “Wnt5a 단백질은 췌장암 조기 발견을 위한 중요한 생체 지표로 활용될 수 있으며 향후 췌장암 관련 당뇨병의 치료 전략 수립에 도움이 되길 바란다”고 말했다.
민태원 의학전문기자
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