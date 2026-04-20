관중 함성만 없을 뿐… 파머·우즈 거쳐간 필드 압도적 아우라

‘명인열전’ 마스터스 토너먼트를 취재하면서 ‘골프천국’ 오거스타 내셔널GC(이하 ANGC)를 라운드하는 행운을 누렸다. ANGC는 매년 마스터스를 취재하러 온 기자들을 대상으로 ‘프레스 로터리(press lottery)’ 추첨을 통해 20~30명에게 대회가 끝난 직후 월요일에 토너먼트 코스를 체험하는 기회를 준다. 올해 처음 마스터스 취재에 나선 기자도 밑져야 본전이라는 생각으로 응모했는데 당첨 확률 4%(올해 500명 중 20명 선발)의 행운을 잡았다. 이벤트 명칭 대로 ‘복권(lottery)’에 당첨된 기분이었다.
클럽하우스는 골프박물관 그 자체
미국 골프채널 리포터로 활동하면서 ANGC 라운드 경험이 6차례나 된다는 조지아주 오거스타 주민 콴 쿠오씨는 “비공식적이지만 이번 라운드 티켓은 8만 달러(1억1700만원) 가치가 있다”고 말했다. 지난 13일(현지시간) 초청장에 명기된 도착시간에 3번 게이트를 통해 클럽하우스로 이르는 유서 깊은 매그놀리아 레인과 조우했다. 대회 기간에는 기자들의 출입도 허용되지 않는 곳이었다. 그 길을 거쳐 갔을 수많은 레전드들이 오버랩되면서 가슴이 벅차 올랐다.
잭 니클라우스, 아놀드 파머, 게리 플레이어, 타이거 우즈 등 역대 챔피언들이 사용하던 2층 락커룸에서 옷을 갈아 입었다. 3층 클럽하우스는 규모 면에서는 전혀 화려하지 않았지만 골프 박물관 그 자체였다. 역대 챔피언들이 입었던 그린재킷에서부터 드와이트 아이젠하워 대통령 흉상, 챔피언들의 세리머니를 재현한 동판, 챔피언들이 기증한 애장품 등 마스터스의 역사를 한눈에 볼 수 있었다.
사진 촬영이 금지된 클럽하우스 곳곳을 눈으로 샅샅이 훑느라 티타임 5분 전에 부랴부랴 1번 홀(파4) 티잉그라운드에 도착했다. 골프장 관계자로부터 받은 스코어 카드상 티잉그라운드는 멤버스 티와 마스터스 티 둘뿐이었다. 그린 중앙 기준으로 마스터스 티 전장은 7565야드, 멤버스 티는 6365야드로 멤버스 티가 1200야드 짧았다.
전날 밤 전화를 걸어온 ‘탱크’ 최경주 프로로부터 여러 팁을 전수받았다. 그의 마스터스 출전 경험은 12차례로 한국인 중 가장 많다. 그런 만큼 ANGC를 속속들이 꿰뚫고 있었다.
영원히 못 잊을 1번 홀 티샷 감흥
1번 홀 티잉그라운드에 올라선 순간 “여기에 내가…”라는 생각에 전율이 느껴졌다. 관중의 함성만 없을 뿐 갤러리 스탠드, 핀 위치 등은 대회 최종 라운드와 똑같아 그 아우라에 압도될 수밖에 없었다.
역사적인 첫 스윙을 했다. “1번 홀은 오른쪽으로 가면 죽음”이라는 최경주의 말이 떠올라 왼쪽으로 당겨 치는 티샷을 했다. 볼이 나무 밑으로 떨어져 레이업한 뒤 3온 2퍼트 보기로 ANGC의 첫 홀을 마쳤다.
2번 홀(파5)에서는 티샷이 오른쪽 페어웨이 벙커로 떨어졌다. 벙커의 모래가 그동안 경험했던 것과 달랐다. 노스캐롤라이나주 스프루스파인 광산지구의 장석 광산에서 부산물로 생산되는 과립형 석영이었다. 인절미 가루처럼 입자가 고운데 일반 모래보다 무겁게 느껴졌다. 벙커는 턱이 높고 경사가 가팔랐다. 세 번째 샷을 핀 15m 지점에 올렸지만 3퍼트로 또 보기를 했다.
3번 홀(파4)을 트리플보기로 마치고 나서 ‘스코어에 집착할 것인가, 코스를 구석구석 체험할 것인가’를 놓고 고민에 빠졌다. 결국 후자를 택했다. 다만 ‘아멘 코너’에서는 집중해서 스코어를 내보기로 했다. 무수히 많은 벙커와 숲속을 전전하면서 전반 9홀을 48타로 마쳤다.
악명 높은 ‘아멘코너’ 2오버 기록
지구상 모든 골퍼들이 동경하는 대상인 ‘아멘 코너’의 첫 번째 홀인 11번 홀(파4), 핀까지 175야드를 남기고 두 번째 샷을 그린 오른쪽으로 쳤다. 캐디가 제대로 된 공략이라며 엄지척을 했다. 세 번째 샷을 홀 2m 지점에 떨궈 파 세이브 기회를 잡았지만 잔뜩 긴장한 퍼터가 말을 듣지 않아 보기로 홀아웃했다.
‘골든벨’로 불리는 12번 홀(파3), 풍광은 평화롭기 그지 없으나 아멘 코너 중에서도 선수들을 가장 괴롭히는 홀이다. ANGC 4개의 파3홀 중 가장 짧지만 바람을 잘못 읽거나 스핀이 과도하게 걸릴 경우 경사면을 타고 물속으로 직행한다. 티샷은 핀 왼쪽 10m 지점에 온그린됐다. 버디 기회였으나 퍼터가 이번에도 힘을 발휘하지 못해 3퍼트 보기를 범했다.
13번 홀(파5)에선 티샷부터 서드샷까지 모두 좋아 파를 잡았다. 그렇게 해서 아멘 코너의 스코어는 2오버로 나쁘지 않았다.
2013년 대회 때 오소 플레이로 스코어 카드를 제출한 우즈가 실격 대신 2벌타만 받아 논란이 됐던 15번 홀(파5), 2005년 대회 때 우즈가 그린 뒤편 러프에서 친 칩샷이 그린 경사를 타고 굴러 멈출 듯하다 홀 속으로 사라지자 ‘피스트 펌프’를 하며 포효했던 16번 홀(파3)의 여운도 만끽했다.
아이스 폭풍으로 2014년에 없어진 ‘아이젠하워 트리’가 있었던 17번 홀(파4)을 지나 ANGC에서 가장 높은 곳에 그린이 있는 18번 홀(파4)에 다다랐다. 후반 44타, 토털 92타. 그렇게 나의 역사적인 ANGC의 라운드는 끝났다.
마스터스는 4대 메이저 대회 중 한국 선수의 우승 가능성이 가장 높은 대회라고 한다. 18홀 라운드를 마친 뒤 기자의 생각도 다르지 않았다. 우선 페어웨이가 넓고 러프가 길지 않았다. 그럼에도 어려운 것은 딱딱한 데다 워낙 빨라 ‘유리알 그린’으로 불리는 그린과 유일한 페널티 구역인 그린 앞을 지나는 크리크와 연못 때문이라는 생각이 들었다.
오거스타=글·사진 정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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