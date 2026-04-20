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폭넓은 보장 ‘주택화재보험 선물하기’ 출시

입력:2026-04-20 18:08
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삼성화재


삼성화재가 ‘주택화재보험 선물하기’ 서비스를 출시했다. 이사철을 맞아 집들이 선물을 고민하는 금융 소비자를 위해 마련된 서비스다. 주거 생활 중 발생할 수 있는 다양한 위험에 대비할 수 있게 설계됐다. 화재로 인한 건물 및 가재도구 손해부터 화재 배상 책임, 가족 화재 벌금, 가전제품 수리비 등을 폭넓게 보장한다. 삼성화재 다이렉트 홈페이지에서 자세한 내용을 확인하고 이용할 수 있다.

주택화재보험 선물하기 서비스 출시를 계기로 삼성화재 다이렉트의 선물 가능 상품은 총 9종으로 확대됐다.

해외여행보험, 골프보험, 원데이 자동차보험 등 생활 밀착형 상품의 판매량이 많다. 삼성화재는 주택화재보험 외에 신규 주거 영역 상품 출시에 속도를 낼 방침이다.

삼성화재 관계자는 “최근 선물 추세가 실용성 중심으로 변화하면서 보험 선물하기에 대한 금융 소비자의 관심이 커지고 있다”면서 “주택화재보험 선물은 받는 사람의 일상을 지켜주는 의미 있는 선택이 될 것”이라고 말했다.

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