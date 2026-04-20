만성 질환 진단 후 약물 치료비 최대 5년까지 지급
DB손해보험
DB손해보험이 만성 질환과 중증 질환을 체계적으로 관리할 수 있는 ‘건강할 때 준비하는 행복케어종합보험’을 출시했다. 만성 질환 진단 후 건강 개선과 생활 관리를 돕는 현물 보장 담보를 업계 최초로 탑재한 보험이다.
고혈압 진단 시 반지 형태의 혈압 점검용 스마트링과 자동 전자 혈압계를 제공한다. 이상지질혈증의 경우 체성분 모니터링이 가능한 가정용 인바디, 당뇨병은 피를 뽑지 않아도 되는 연속 혈당 측정기를 준다. 전용 모바일 애플리케이션과 전문 의료진의 건강 상담을 지원해 일상 속 건강 관리를 돕는다. 만성 질환 진단 후 지속적인 치료를 돕기 위해 매년 약물 치료비를 최대 5년까지 지급한다. 요양병원 입원 환자의 상태를 차등해 보장하는 환자 분류 체계별 요양병원 입원 일당도 포함됐다.
DB손보 관계자는 “행복케어종합보험은 통합 보장 강화에 방점을 두면서도 해지 환급금 미지급형 갱신형 구조로 기존 건강보험 가입자도 요금 부담 없이 보장을 추가 가입할 수 있게 설계됐다”고 말했다.
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