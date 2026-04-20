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국내·외 공항 라운지 무료 서비스 연 3회 가능

입력:2026-04-20 18:08
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삼성카드


삼성카드는 프리미엄 라이프를 시작하는 고객을 위한 카드 ‘THE iD. 1st(디 아이디 퍼스트)’를 출시했다.

THE iD. 1st는 ①백화점 ②여행(해외·항공·호텔) ③온라인 쇼핑몰 ④골프 ⑤병원 등 프리미엄 영역에서 건별 5만원 이상 결제 시 5만원 할인 혜택을 제공한다. 5만원 할인 기프트는 연 최대 3회, 최대 15만원까지 제공된다.

특별 영역인 일상·쇼핑·여가·해외 업종에선 포인트 적립률을 상향한다. 일상(음식점·편의점·카페·병원), 쇼핑(백화점·면세점·프리미엄아울렛·온라인쇼핑몰), 여가(항공·공연) 이용 시 1.5%, 해외 가맹점 이용 시 3%를 적립해준다.

THE iD. 1st 고객은 국내·외 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회 이용할 수 있다. 본인과 동반인 2인까지 무료다.

해외겸용(마스터카드) 카드로 발급받는 고객은 특급호텔 무료 발렛 파킹·식음료 할인 등 마스터카드 WORLD 등급의 국제브랜드 서비스를 받을 수 있다.

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