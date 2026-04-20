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일반 고객에 수익 우선 배분하는 손익차등형 펀드

입력:2026-04-20 18:08
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한국투자증권


한국투자증권은 최근 모집한 손익차등형 공모펀드 ‘한국밸류기업가치포커스3’이 약 1066억원 규모로 설정 완료했다고 20일 밝혔다.

한국밸류기업가치포커스3은 손익차등형 구조의 공모펀드다. 펀드 수익자를 선·후순위로 구분해 손익을 배분한다. 일반 고객을 선순위, 한국투자증권 등 그룹 계열사를 후순위 투자자로 구성했다. 펀드 운용 과정에서 손실이 발생해도 일정 비율까지 후순위 투자자가 먼저 손실을 흡수해 선순위 투자자인 고객은 위험 완충 효과를 누릴 수 있다. 이익이 발생하면 선순위 투자자에게 수익을 우선 배분한다.

한국투자증권은 2023년부터 이달까지 총 16개의 손익차등형 공모펀드를 시장에 선보였다. 누적 판매액은 약 1조3000억원에 달한다. 16개 상품 중 12개 상품이 이미 조기 상환을 마쳤거나 상환을 앞두고 있다.

김성환 한국투자증권 사장은 “고도화된 리스크 관리 체계와 상품 설계 역량으로 투자자들에게 최적의 금융 설루션을 제공할 것”이라고 말했다.

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