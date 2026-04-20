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성장 돕고 종합 보장하는 자녀보험 등장

입력:2026-04-20 18:09
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KB손해보험


KB손해보험은 자녀의 신체 건강과 정신 건강은 물론 성장 전반을 종합적으로 보장하는 ‘KB 금쪽같은 자녀보험’을 판매하고 있다. 성조숙증 진단·치료, 성장호르몬 결핍증 치료 등 신체 관련 부분과 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 등 언어 및 행동 발달장애 보장을 강화했다.

가입연령은 태아부터 15세까지로 최대 110세까지 보장받을 수 있다. 입원비, 질병 수술비, 심장질환 및 뇌혈관질환 진단비, 상해·질병 입원 일당 등 주요 보장과 선천이상 수술비 및 특정 선천이상 진단비 등도 특약을 통해 대비할 수 있다. 임신 및 출산과 관련된 보장도 강화했다. 임신중독증(자간), 유산수술, 유산입원 일당 등을 보장하며 임신 중 발생할 수 있는 당뇨에 대해서도 진단 보장을 제공한다.

경찰청과 연계한 ‘지문등록 할인 제도’를 통해 자녀의 지문사전등록 확인서를 제출할 경우 1년간 보험료를 3% 할인해준다. 기존 3자녀 이상에 적용되던 다자녀 할인대상을 2자녀 가구까지로 확대한다.

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