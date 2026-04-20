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4등급까지 보험료 납부면제 대상 확대

입력:2026-04-20 18:09
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한화생명


한화생명은 최근 ‘한화생명 밸류플러스보장보험’을 출시했다. 노후 장기요양 수요를 반영해 사망뿐 아니라 살아있는 동안 발생하는 건강 위험까지 함께 보장하도록 설계됐다.

가장 큰 장점은 보험료 납부면제 대상 확대다. 기존 장기요양보장 상품이 1~3등급 판정 시에만 보험료 납입을 면제해 줬다면 이번 상품은 4등급까지 보장된다.

4등급은 외출, 목욕, 청소 등에서도 도움이 필요해 일상생활에 지장을 겪는 상태다. 보험료 납입기간이 완료된 후 장기요양상태(1~5등급)가 발생해 납입면제 혜택을 받지 못하면 재가·시설급여를 추가로 보장한다.

가입 후 5년이 지나면 매년 보험가입금액의 10%씩 사망보험금이 늘어나 10년 시점에는 최대 1.5배까지 증가한다. 사망보장은 장기요양등급 발생 여부와 관계없이 사망 시 지급된다. 가입 가능 나이는 만 15세부터 최대 71세까지다. 40세, 주계약 3000만원, 10년 납으로 가입 시 월 보험료는 남성 27만9000원, 여성 26만6400원 수준이다.

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