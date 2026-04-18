李대통령과 ‘막걸리 오찬’한 홍준표… MB 예우 복원 요청

李대통령과 ‘막걸리 오찬’한 홍준표… MB 예우 복원 요청
TK신공항도 언급… 李, 즉답 안해
이재명(사진 왼쪽) 대통령이 17일 청와대에서 홍준표(오른쪽) 전 대구시장과 막걸리를 곁들인 오찬 회동을 가졌다. 앞서 이 대통령은 지난해 5월 홍 전 시장이 국민의힘을 탈당하고 미국으로 떠나자 페이스북에 “미국 잘 다녀오십시오. 돌아오시면 막걸리 한 잔 나누시지요”라는 글을 올렸다.
100분간 이어진 회동에서 홍 전 시장은 이명박 전 대통령에 대한 예우 제한 조치를 풀어달라고 요청한 것으로 알려졌다. 이 전 대통령은 2020년 대법원에서 징역 17년형이 확정돼 전직 대통령 예우가 박탈됐다. 이후 2022년 윤석열정부에서 특별사면·복권은 이뤄졌지만, ‘전직 대통령 예우에 관한 법률’ 상 박탈된 예우는 회복되지 못한 상태다. 홍 전 시장은 TK 신공항 건설에 대한 국가 지원도 요청했다고 전해졌다. 다만 이같은 요청에 대해 이 대통령이 즉답하지는 않았다고 한다.
이번 회동은 홍 전 시장이 최근 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리 지지를 선언한 뒤에 이뤄져 주목된다. 다만 회동에선 김 전 총리에 대한 깊은 대화는 없었던 것으로 알려졌다. 아울러 보수 진영 유력 정치인과의 만남이어서 이 대통령의 국민 통합 행보로 해석된다. 이 대통령은 지난해 12월 국민의힘 소속이던 이혜훈 전 의원을 초대 기획예산처 장관 후보로 지명하고 바른미래당 출신 김성식 전 의원을 국민경제자문회의 부의장으로 임명하는 등 국민 통합과 외연 확대에 힘을 실어 왔다.
이 때문에 일각에선 홍 전 시장이 차기 국무총리 등으로 입각하는 것 아니냐는 관측도 제기된다. 홍 전 시장은 회동 직전 페이스북에 “20·30대는 정의를 향한 열정으로 살았고 40·50·60대는 당파를 위한 열정으로 살았다”며 “이제 70대 황혼기에 들어섰다. 붉게 지는 석양의 아름다움처럼 내 마지막 인생은 나라를 위한 열정으로 살았으면 한다”고 적기도 했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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