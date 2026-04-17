한국 유조선 홍해 통과… 호르무즈 봉쇄 후 처음

얀부항서 원유 싣고 아덴만으로

정부, 호르무즈 우회로 찾기 성과

“원유 수송 숨통 틔워줄 경로 마련”

연합뉴스

호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶였던 우리나라 선박이 대체 항로인 홍해를 이용해 안전하게 빠져나왔다. 홍해는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 이후 호르무즈 해협을 대체할 원유 수송로로 거론돼 왔다. 정부는 홍해를 항해하는 선박의 안전 확보와 수급선 확충에 총력을 다할 방침이다.



해양수산부는 홍해 연안에 있는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 실은 우리 선박 한 척이 홍해를 안전하게 통과했다고 17일 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 홍해를 거쳐 국내로 원유를 운송하는 첫 사례다. 이 선박은 약 200만 배럴의 원유를 실은 초대형 원유운반선(VLCC)이다.



홍해는 중동전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협을 대신할 우회 항로로 지목됐다. 정부는 지난 6일 국무회의에서 우리 선박의 안전을 지원하며 홍해를 통해 원유를 수급하는 방안을 논의했다.



우리 선박이 통과에 성공했지만 홍해 항로를 안전성이 확보된 경로로 보기는 어렵다. 홍해 남동부 예멘 일대를 장악한 친이란 세력인 후티 반군의 공격 가능성이 있기 때문이다. 이란은 후티 반군을 이용해 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브 해협에 대한 통제 의지를 드러낸 바 있다. 실제로 2023년 10월 이스라엘과 하마스 간 무력 충돌 이후 79건의 선박 피격이 발생했다. 이에 정부는 그간 해당 해역의 운항 자제를 권고해 왔다.





하지만 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수송망이 마비된 상황에서 홍해 항로는 불가피한 대안으로 떠올랐다. 사우디 동부에서 생산된 원유를 파이프라인으로 서부 얀부항까지 이송한 뒤, 홍해를 따라 바브엘만데브 해협을 통과하는 방식이다. 해당 항로는 약 1만3890㎞, 운송 기간은 약 22일로 호르무즈 해협 경유 노선과 큰 차이는 없다. 해수부는 안전 확보를 위해 홍해를 통과하는 선박을 24시간 모니터링하며 항해 정보를 제공하고 소통하기로 했다.



정부는 홍해 수송로가 열리면 국내 원유 수급에 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다. 정부 관계자는 “국내로의 원유 수송에 숨통을 틔워줄 수 있는 경로가 마련됐다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.



이재명 대통령은 홍해 통과 소식을 공유하며 “관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과”라고 평가했다. 조현 외교부 장관은 한국화학산업협회를 방문해 “대체 수급선 확보에 모든 외교 자원을 동원하겠다”며 밝혔다.



송태화 김윤 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 726 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶였던 우리나라 선박이 대체 항로인 홍해를 이용해 안전하게 빠져나왔다. 홍해는 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 이후 호르무즈 해협을 대체할 원유 수송로로 거론돼 왔다. 정부는 홍해를 항해하는 선박의 안전 확보와 수급선 확충에 총력을 다할 방침이다.해양수산부는 홍해 연안에 있는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 실은 우리 선박 한 척이 홍해를 안전하게 통과했다고 17일 밝혔다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후 홍해를 거쳐 국내로 원유를 운송하는 첫 사례다. 이 선박은 약 200만 배럴의 원유를 실은 초대형 원유운반선(VLCC)이다.홍해는 중동전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협을 대신할 우회 항로로 지목됐다. 정부는 지난 6일 국무회의에서 우리 선박의 안전을 지원하며 홍해를 통해 원유를 수급하는 방안을 논의했다.우리 선박이 통과에 성공했지만 홍해 항로를 안전성이 확보된 경로로 보기는 어렵다. 홍해 남동부 예멘 일대를 장악한 친이란 세력인 후티 반군의 공격 가능성이 있기 때문이다. 이란은 후티 반군을 이용해 홍해와 아덴만을 연결하는 바브엘만데브 해협에 대한 통제 의지를 드러낸 바 있다. 실제로 2023년 10월 이스라엘과 하마스 간 무력 충돌 이후 79건의 선박 피격이 발생했다. 이에 정부는 그간 해당 해역의 운항 자제를 권고해 왔다.하지만 호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수송망이 마비된 상황에서 홍해 항로는 불가피한 대안으로 떠올랐다. 사우디 동부에서 생산된 원유를 파이프라인으로 서부 얀부항까지 이송한 뒤, 홍해를 따라 바브엘만데브 해협을 통과하는 방식이다. 해당 항로는 약 1만3890㎞, 운송 기간은 약 22일로 호르무즈 해협 경유 노선과 큰 차이는 없다. 해수부는 안전 확보를 위해 홍해를 통과하는 선박을 24시간 모니터링하며 항해 정보를 제공하고 소통하기로 했다.정부는 홍해 수송로가 열리면 국내 원유 수급에 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다. 정부 관계자는 “국내로의 원유 수송에 숨통을 틔워줄 수 있는 경로가 마련됐다는 점에서 의미가 있다”고 말했다.이재명 대통령은 홍해 통과 소식을 공유하며 “관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과”라고 평가했다. 조현 외교부 장관은 한국화학산업협회를 방문해 “대체 수급선 확보에 모든 외교 자원을 동원하겠다”며 밝혔다.송태화 김윤 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지