트럼프 “파키스탄 직접 갈 수도”… 주말 종전 합의 군불
2차 협상 앞두고 “꽤 곧 끝날 것”
“이란, 핵 찌꺼기 넘기기로” 주장
이스라엘·레바논도 ‘10일 휴전’
미국과 이란이 ‘2주 휴전’을 이어가고 있는 가운데 이번 주말이 협상의 분수령이 될 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 종전 합의에 근접했다고 밝히며 주말 후속 회담 개최 가능성을 시사했다. 이스라엘과 레바논도 ‘10일 휴전’에 돌입하면서 종전 분위기가 조성되고 있다.
트럼프 대통령은 16일(현지시간) 네바다주 라스베이거스의 한 호텔에서 열린 ‘팁에 대한 세금 감면’ 원탁회의에서 이란과의 전쟁과 관련해 “꽤 곧 끝날 것”이라고 말했다. 이어 “보다시피 우리는 매우 잘하고 있고, 이는 우리가 가진 힘 덕분”이라며 “이란에서의 전쟁은 매우 순조롭게 진행되고 있다”고 덧붙였다. 이란과의 휴전은 오는 21일 종료된다.
트럼프 대통령은 주말 내 종전 합의 가능성을 거듭 언급했다. 앞서 라스베이거스로 출발하기 전 백악관에서 취재진과 만나 2차 회담 개최 시기를 묻는 질문에 “아마도 주말쯤”이라고 답했다.
특히 1차 협상 결렬의 핵심 원인 중 하나였던 우라늄 농축 문제와 관련해 “우리는 그들이 20년 이상 핵무기를 보유하지 않겠다는 강력한 발언을 들었다”며 “그 이상이다. 20년이라는 제한도 없다”고 주장했다. 그러면서 “그들은 (지난해 6월) 우리가 B-2 폭격기로 공격한 이후 지하 깊숙이 묻혀 있는 ‘핵 찌꺼기(nuclear dust)’를 넘기기로 했다고 밝혔다.
협상 마무리를 위해 2차 협상 장소로 거론되는 파키스탄 이슬라마바드를 직접 방문할 가능성에 대해서는 “갈 것”이라며 “파키스탄이 아주 잘해줬다. 이슬라마바드에서 협상이 타결된다면 갈 수도 있다”고 말했다.
반면 이란 반관영 타스님통신은 이란이 미국과의 후속 회담에 큰 기대를 하지 않고 있다고 전했다. 통신에 따르면 이란은 미국의 진정성은 물론 과도한 요구를 자제할지에 대해 강한 의구심을 갖고 있으며 추후 회담이 열리더라도 성과를 내기 어려울 것으로 보고 있다.
이처럼 미·이란 간 종전 기대감과 회의론이 엇갈리는 가운데 이스라엘과 레바논도 열흘간 휴전에 합의했다. 레바논 휴전은 이란이 그간 협상에서 강하게 요구해온 조건 중 하나로, 미·이란 종전 합의에 힘을 실을 수 있을지 주목된다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “조제프 아운 레바논 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 훌륭한 대화를 나눴다”며 “양국 정상은 국가 간 평화를 달성하기 위해 16일 오후 5시(한국 시간 17일 오전 6시)를 기해 공식적인 ‘10일간의 휴전’을 시작하기로 합의했다”고 밝혔다.
그러나 휴전 발효 이후에도 이스라엘군이 레바논 남부에 포격을 가해 시작부터 휴전을 위반했다며 레바논군이 문제제기를 하는 등 휴전 시작부터 아슬아슬한 모습을 보였다. 네타냐후 총리도 휴전 소식을 전하는 연설 영상에서 “레바논과 역사적인 평화 협정을 달성할 기회가 왔다”면서도 친이란 무장정파 헤즈볼라의 무장해제 요구, 이스라엘군의 국경 밖 전면 철수 거부를 고수할 것이라며 강경한 입장을 재확인했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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