9일만에 돌아온 늑구… “뱃속 낚싯바늘 제거, 건강 이상 없어”
신고 접수 후 안영IC 인근서 포획
대전오월드를 탈출했던 늑대 ‘늑구(사진)’가 탈출 9일 만에 무사히 포획됐다. 17일 대전시와 대전오월드 등에 따르면 늑구는 이날 오전 0시44분쯤 안영IC 인근 수로에서 붙잡혔다.
수색 당국은 전날 오후 5시30분쯤 침산동에서 늑구로 추정되는 동물이 있다는 제보를 받고 일대를 수색하기 시작했다. 50여분 뒤인 오후 6시20분쯤에는 만성산 정상 정자에서 늑구를 목격했다는 신고도 접수됐다. 당국은 드론 수색 작업과 함께 소방·경찰·505여단·대전도시공사 등의 인력을 대거 투입해 늑구가 있을 것으로 추정되는 지역 2㎞를 에워쌌다. 늑구는 오후 11시45분쯤 드론에 포착된 데 이어 0시17분쯤 안영IC 산내 방향 입구 우측에 있는 것으로 확인됐다. 이후 수의사와 사육사 등을 현장에 배치한 뒤 0시40분쯤 마취총을 늑구에게 발사했다. 총을 맞은 늑구는 약 5분 뒤 포획됐다.
포획된 늑구는 혈액검사와 X-레이 검사에서 특별한 이상이 발견되진 않았지만 길이 2.6㎝ 정도의 낚싯바늘이 뱃속에서 발견됐다. 당국은 늑구가 구조된 직후이고 체력도 약해진 상태여서 안정을 취하도록 한 뒤 동물병원에 의뢰해 내시경으로 낚싯바늘을 제거했다. 늑구는 현재 안정을 취하면서 회복하고 있다.
이관종 대전오월드 원장은 “늑구는 앞으로 별도 공간에서 건강을 회복하고 안정될 때까지 보호를 받을 것”이라고 말했다. 정국영 대전도시공사 사장은 “시민들께 큰 심려와 불편을 끼친 점에 대해 사과드린다”며 “상황이 정리되는 대로 외부 전문가와 함께 오월드의 시설 및 운영시스템 전반을 정비하겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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