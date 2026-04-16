시사 전체기사 [포토] 포천 식품공장 화재 입력:2026-04-16 23:09 수정:2026-04-16 23:31 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 경기도 포천시 이동면의 한 식품공장에 16일 화재가 나 검은 연기가 하늘로 치솟고 있다. 다행히 공장 직원을 포함한 37명이 대피해 인명피해는 발생하지 않았다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야” 2 [속보] 靑 “호르무즈 통항 관련 화상 정상회의 참여 긍정 검토” 3 李대통령 “이재명조폭설로 질 대선 이겼는데…국힘, 사과 안하나” 4 대구 지나 부산까지… 與, 거침없이 ‘동진’ 5 강훈식 “원유 2억7000만 배럴, 나프타 210만톤 확보” 해당분야별 기사 더보기 1 “여기 ‘삼전닉스’ 셔틀 서요?”…반도체 호황에 술렁이는 ‘셔세권’ 2 고학력 여성에 밀려 일터에서 사라지는 2030 남성들 3 10년 안에 10억 불린 50대 이하 ‘신흥부자’ 30%는 샐러리맨 4 ‘아침엔 편의점, 점심은 거지맵, 저녁엔 마감할인’ 5 5월 국제선 유류할증료 ‘33단계’ 적용…“역대 최대” 해당분야별 기사 더보기 1 노동절 출근하면 임금 2.5배… 노동부 “대체휴일 불가” 2 [단독] “홈캠 4800개 샅샅이 뒤졌다”… 검경 공조로 ‘해든이 비극’ 규명 3 ‘오재원도 고객’… 마약류 불법 투약 41억 번 의사의 최후 4 “엄마 사랑해” 마지막 말 남기고…7명 살린 30살 청년 [아살세] 5 ‘성폭행 시도’ 김가네 대표, 징역 3년 구형…“서민 음식으로 봉사할 것” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘예수님 코스프레’ 삭제하더니…이번엔 예수님 품에 안긴 트럼프 2 “이란, 호르무즈 해협 오만 측 항로 개방 검토”…2차 협상 앞두고 줄다리기 계속 3 아시아 안보 균형 ‘균열’… 군사적 마찰 가능성 커졌다 4 “첫날 퇴사·1분 단위 수당 요구” 日신입사원 ‘퇴직대행’ 급증 5 “트럼프 뽑으면 우리 망해” 10년 전 악담, 예언으로? 해당분야별 기사 더보기 1 영화 ‘살목지’, 올해 최단기간 손익분기점 돌파 2 B·B·B·B… 낯부끄러운 ‘B급 야구’ 3 “BTS, 세계에 구애하다 K팝과 멀어져” 4 “17년 간절히 기다려… 왠지 보상받은 기분” 5 정지영 감독 “4·3의 이름을 국민과 함께 찾고자 했다” 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 효과…1분기 외국인 관광객 476만명 ‘역대 최대’ 2 ‘철 없는’ 제철 음식 3 ‘李대통령 공개 지지’ 개그맨 서승만 정동극장 대표 임명 4 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 2위…1628만명 관객수 돌파 5 요시토모 150억 vs 백남준 6억6000만원… 이상한 미술시장 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 잔업금지·칼퇴 독려도 괴롭힘? 日 ‘호와하라’ 딜레마 아파트서 수억 현금 살포한 中여성…이유는? 케밥 하나 300만원… 브라질 해변 ‘결제사기’ 주의 “김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다” 조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야” ‘예수님 코스프레’ 삭제하더니…이번엔 예수님 품에 안긴 트럼프 노동절 출근하면 임금 2.5배… 노동부 “대체휴일 불가” “이란, 호르무즈 해협 오만 측 항로 개방 검토”…2차 협상 앞두고 줄다리기 계속 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요