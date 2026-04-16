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[포토] 포천 식품공장 화재

입력:2026-04-16 23:09
수정:2026-04-16 23:31
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경기도 포천시 이동면의 한 식품공장에 16일 화재가 나 검은 연기가 하늘로 치솟고 있다. 다행히 공장 직원을 포함한 37명이 대피해 인명피해는 발생하지 않았다.

연합뉴스

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