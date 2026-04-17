이스라엘-레바논 정상 접촉 무산… “가까운 시일 내 통화 계획도 없어”
휴전 불투명… 이 공습 영향 미친 듯
이란 전쟁 종전 협상 재개를 앞두고 ‘제2전선’인 레바논에서 선(先) 휴전 가능성이 제기됐지만 양국 정상 간 접촉이 무산되면서 휴전 전망이 불투명해졌다.
조셉 아운 레바논 대통령은 16일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관과 통화했으나, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 접촉 여부는 언급하지 않았다. LBCI와 로이터통신 등에 따르면 아운 대통령은 루비오 장관에게 네타냐후 총리와 전화 회담을 하지 않겠다는 입장을 전달했으며 가까운 시일 내 통화 계획도 없다고 밝혔다. 카타르 알아라비TV도 루비오 장관이 설득에 나섰지만 입장을 바꾸지 않았다고 전했다.
구체적인 배경은 전해지지 않았으나 이스라엘의 공습이 이어지는 상황이 영향을 미친 것으로 보인다. 아운 대통령은 “이스라엘과 직접 협상에 앞서 휴전이 반드시 선행되어야 한다”고 강조했었고, 네타냐후 총리는 “레바논 남부 도시 빈트 주베일을 곧 점령할 것이며 헤즈볼라의 거대한 거점인 이곳을 제거하겠다”고 밝혀 양측의 입장 차가 뚜렷했다.
대규모 공습도 이어졌다. 레바논 국영 통신 NNA는 이날 이스라엘군이 나바티예와 카스미예를 공습해 어린이를 포함해 최소 11명이 숨지고 수십 명이 다쳤다고 보도했다. 이번 공습으로 레바논 남부와 다른 지역을 잇는 마지막 교량이 완전히 파괴됐다고 매체는 전했다.
앞서 파이낸셜타임스(FT)는 레바논 당국자를 인용해 미국 주도로 이스라엘과 레바논 간 휴전 협상이 진행 중 이르면 16일 휴전이 시작될 수 있다고 전했다. 뉴욕타임스(NYT)는 레바논 고위 당국자를 인용해 회담 후 미국이 이스라엘의 단기 휴전 검토 방침을 전달했다고 전했다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 트루스소셜에 “이스라엘과 레바논 사이 약간의 숨통이 트일 공간을 마련해주려는 것”이라며 “내일(16일) 회담이 열리는데 매우 멋진 일”이라고 적었다. 다만 ‘휴전’이라는 표현을 직접 언급하지는 않았다. 결국 아운 대통령이 접촉을 거부하면서 협상 동력은 약화된 양상이다.
외신들은 휴전이 성사되더라도 제한적 형태가 될 것이라고 전망했다. 이스라엘의 레바논 공습은 중단하되 지상군 주둔은 유지하는 방식이다. 협상 지속 여부도 불확실했다. 협상 주체가 헤즈볼라가 아닌 레바논 정부인 데다, 이스라엘이 남부 점령 의사를 거듭 밝히고 있기 때문이다. 워싱턴DC 회담 전후로도 상황은 엇갈렸다. 이스라엘은 13일 빈트주베일을 공격해 헤즈볼라 대원 약 100명을 사살했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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