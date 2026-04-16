[단독] OB맥주, 중기 아이디어 탈취 의혹… 경찰 ‘영업비밀 침해’로 수사 착수
‘생맥주 구독제’ 제안 거절하고
하청업체 통해 사업 개시 주장
국내 맥주 시장점유율 1위 OB맥주가 한 중소기업의 협력 사업 제안을 거절한 뒤 하청업체를 통해 사실상 같은 사업을 개시했다는 의혹이 제기되면서 경찰이 수사에 착수했다. 처음 OB맥주에 협력 사업을 제안한 기업 측은 OB맥주가 자사의 영업비밀을 침해했다고 주장하고 있다.
16일 국민일보 취재에 따르면 서울 강남경찰서는 벤 베르하르트(한국명 배하준) OB맥주 대표를 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해 혐의로 수사 중이다. 생맥주 케이터링 업체 A사는 자신들의 사업계획서에 포함된 영업비밀을 OB맥주가 취득해 2024년 하청업체를 통해 동일 사업을 개시했다며 올해 초 고소장을 제출했다. OB맥주는 과거 두산그룹 계열사였지만 지금은 세계 최대 맥주 기업인 벨기에 AB인베브가 지분 100%를 보유하고 있다.
A사는 이른바 ‘홈술족’(집에서 술을 마시는 사람)이 늘자 2018년부터 지난해까지 생맥주 케이터링에 더해 월 구독제 렌털을 결합한 사업 모델을 OB맥주 측에 수차례 제안했다. 통상 생맥주 케이터링은 행사별 단순 과금 방식으로 운영된다. 반면 A사는 생맥주 기계를 빌려주고 맥주를 정기적으로 기업이나 가정에 배송하는 시스템을 구상했다.
주류 면허 등에 관한 법률상 OB맥주 같은 주류 제조업자는 직매장을 통한 방법 외에는 소비자에게 주류를 직접 판매하기 어렵다. 이에 A사는 자신들이 OB맥주 제품을 받아 기업과 가정에 공급하는 구조를 제안했다. OB맥주에서 2000년대 후반까지 팀장급으로 재직했던 A사 대표 B씨는 자신의 ‘친정’ 격인 OB맥주에 먼저 사업을 제안한 것으로 알려졌다.
A사가 철저한 보안을 요구하며 OB맥주에 보낸 사업계획서에는 생맥주 케이터링과 가정·기업용 렌털 복합 사업 모델, 월 구독제 수익 구조, 전국 지점 확장 전략 등이 담겼다. 그러나 OB맥주는 A사의 제안을 번번이 거절한 것으로 전해졌다.
그사이 OB맥주의 생맥주 기기를 관리하는 하청업체 키노콘은 2024년 4월 케이터링과 기업 렌털 사업을 개시했다. 키노콘은 20여년간 OB맥주 생맥주 업소 관리, OB맥주 프리미엄 맥주 판촉, 대형마트 프로모션 관리 등 대부분 일감을 OB맥주로부터 받았다. OB맥주로서는 사업을 처음 제안한 A사 대신 전국에 20개 이상 사무소를 구축한 키노콘을 통해 케이터링 등 사업을 추진하는 것이 경쟁사를 제치고 자사 제품을 공급하는 데 유리하다고 판단했기 때문으로 풀이된다. OB맥주 측은 A사 영업비밀 침해 의혹에 대한 국민일보 질의에 “특별한 입장이 없다”고 밝혔다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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