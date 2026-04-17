“美-이란 제안서 초안 교환… 합의 진전”
“2차 회담 이르면 이번 주말 열릴 것”
미국과 이란이 종전 협상 재개를 위해 물밑에서 제안서 초안을 교환했다는 보도가 나왔다. 이란이 미국과 전쟁 재발 방지에 합의하면 호르무즈 해협 오만 측 항로를 열어주는 방안도 제안한 것으로 알려졌다.
미국 온라인 매체 악시오스는 15일(현지시간) 미국 관리를 인용해 “전쟁 종식을 위한 기본 합의에 한 걸음 더 다가섰다”며 “미국 협상팀이 이란 및 중재국들과 연락해 제안서 초안을 교환했다”고 보도했다. 로이터통신도 이날 “이란이 오만 해역에 해당하는 해협의 반대편 항로를 선박들이 아무런 방해 없이 이용하도록 허용할 의사가 있다”며 이란이 강경한 구상에서 한발 물러선 첫 가시적 조치라고 전했다.
이란 프레스TV는 16일 이란을 방문 중인 아심 무니르 파키스탄 육군참모총장이 모하바드 바게르 갈리바프 이란 국회 의장과 만났다고 보도했다. 로이터는 이 방문으로 2차 협상에 대한 기대감이 커졌다면서도 핵 분야에서 근본적인 이견이 남아 있다고 전했다. 파키스탄 일간 익스프레스트리뷴은 이날 “회담 준비 작업이 이미 시작됐다”며 2차 회담은 이르면 이번 주말이나 다음 주 초 1차 회담 장소에서 열릴 것이라고 했다.
양측이 기본 내용에 합의하면 세부 논의를 위한 휴전 연장이 필요할 것으로 보인다. 다만 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 미국이 휴전 연장을 요청했다는 보도는 “현재로선 사실이 아니다”고 선을 그었다. 하지만 그는 합의 가능성에 대해선 긍정적으로 생각한다고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사