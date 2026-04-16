‘종전 걸림돌’ 레바논 포성 멈추나… 트럼프 “숨통 트일 공간 주는 것”
美 주도 협상… 일시 휴전 임박 전망
공습 중단하되 지상군은 주둔할 듯
이란 전쟁 종전 협상 재개를 앞두고 ‘제2전선’인 레바논에서 먼저 휴전에 돌입할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 이란이 종전 합의 선결 조건으로 이스라엘의 레바논 공습 중단을 요구해온 만큼 실제 휴전에 이를 경우 미국과 이란의 종전 협상을 위한 주요 걸림돌이 사라지게 된다.
파이낸셜타임스(FT)는 15일(현지시간) 레바논 당국자를 인용해 이스라엘과 레바논의 휴전이 곧 발표될 예정이라고 보도했다. 이 당국자는 FT에 “미국 주도로 휴전을 위한 협상을 진행하고 있다”고 전했다. 이르면 16일 휴전이 시작될 것으로 알려졌다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 이스라엘과 레바논의 휴전 가능성을 언급했다. 트럼프는 이날 트루스소셜에 “이스라엘과 레바논 사이 약간의 숨통이 트일 공간을 마련해주려는 것”이라며 “내일(16일) 회담이 열리는데 매우 멋진 일”이라고 적었다. ‘휴전’이라는 표현을 직접 언급하지는 않았으나 이를 암시한 것으로 풀이된다. CNN도 16일 이스라엘 당국자를 인용해 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 조제프 아운 레바논 대통령이 통화할 것이라고 보도했다.
다만 휴전이 성사돼도 제한적 형태가 될 전망이다. 이스라엘의 레바논 공습은 중단하되 지상군 주둔은 유지하는 식이다. FT는 이스라엘 지상군이 레바논 남부 헤즈볼라 중심 거점인 빈트 주베일 마을을 장악한 후 휴전이 진행될 것이라고 전했다.
휴전의 지속도 미지수다. 협상 주체가 헤즈볼라가 아닌 레바논 정부인 데다 이스라엘이 레바논 남부 점령 의사를 반복해 강조하고 있기 때문이다. 네타냐후 총리는 이날 대국민 담화에서 “레바논 남부 공세를 강화할 것을 군에 지시했다”며 “헤즈볼라 거점 장악이 임박했다”고 말했다. 알자지라방송에 따르면 이스라엘은 전날에 이어 이날도 레바논 남부 티브닌 마을의 병원을 공습했다. 뉴욕타임스(NYT)는 이스라엘 당국자를 인용해 약 일주일간 휴전이 지속될 수 있다고 전했다.
워싱턴DC에서의 회담 전후에도 레바논에서의 휴전은 불확실했다. 이스라엘은 회담 전날인 지난 13일 빈트 주베일을 습격해 헤즈볼라 대원 100명을 사살했다. NYT는 레바논 고위 당국자를 인용해 회담 후 레바논 정부가 미국 측으로부터 이스라엘이 단기 휴전을 검토하고 있다는 사실을 통보받았다고 전했다. 이란 전쟁 종전 협상의 큰 걸림돌로 이스라엘과 헤즈볼라의 갈등 지속이 거론되자 이를 우선 해결하기 위한 미국의 의지가 반영된 것으로 분석된다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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