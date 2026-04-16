“세월호 교훈 한시도 잊지 않아”… 李, 현직 첫 기억식 참석

12주기 추도사 안전한 나라 다짐

“대통령으로서 무거운 책임 통감

어떤 상황에서도 국민 지킬 것”

이재명 대통령이 16일 김혜경 여사와 함께 경기도 안산시 단원구 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 노란 리본을 들고 있다. 이 대통령은 무거운 책임을 통감한다고 말했다. 현직 대통령의 세월호 참사 기억식 참석은 처음이다. 안산=김지훈 기자

이재명 대통령은 16일 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”고 사과했다. 2014년 4월 16일 참사 이후 현직 대통령이 세월호 참사 기억식에 참석한 건 처음이다.



이 대통령은 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 기억식 추도사에서 “국민 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어지는지 모두 똑똑히 목도했다. 그 대가가 얼마나 가혹한지도 뼈저리게 깨달았다”며 이같이 말했다. 그러면서 “그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다고 다짐한다”고 덧붙였다.



이 대통령은 “국가가 존재하는 이유는 국민 생명과 안전을 지키기 위함이다. 너무도 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다”며 “생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”고 약속했다. 이어 “어떤 상황에서도 국민을 지켜내는 나라, 온전히 믿고 의지할 수 있는 나라를 만들겠다”며 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길”이라고 강조했다.



이 대통령은 “12년이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다”며 “사랑하는 이들을 잃은 슬픔 속에도 절절한 기록을 하나하나 남기며 더 안전한 사회를 만들고자 헌신해 온 유가족 여러분께 고개 숙여 경의를 표한다”고 위로했다. 또 “지난 슬픔을 넘어 더 나은 내일로 나아가는 것이 지금을 살아가는 우리의 몫”이라며 “우리가 기억하고 기록하고 기리고 다짐하는 한 (희생자) 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 이루지 못한 304개의 꿈은 절대 잊히지 않을 것”이라고 말했다.



세월호 참사 12주기를 맞은 16일 전남 진도군 맹골수도 참사 해역에서 열린 선상추모식에서 한 유족이 국화를 들고 바다를 바라보고 있다. 이날 유가족들은 304명의 희생자 이름을 호명하고 국화를 바다에 던져 헌화했다. 연합뉴스

행사가 끝난 뒤 이 대통령이 퇴장하자 유가족들은 “진상규명을 꼭 부탁드린다”며 울부짖었다. 이 대통령은 세월호 참사 유가족은 물론 제주항공 참사 등 다른 사회적 참사 유가족의 호소까지 경청하며 어깨를 다독였다.



이 대통령이 세월호 기억식을 직접 찾은 건 참사에 대한 국가 책임을 강조하려는 의지로 풀이된다. 이 대통령은 지난해 7월 16일 사회적 참사 유가족을 용산 대통령실로 불러 위로하기도 했다. 전은수 청와대 대변인은 “사회적 참사에 대한 국가 책임을 강화하고 국민 신뢰를 회복하는 의지를 담은 행보”라고 설명했다.



앞서 박근혜·윤석열 전 대통령은 기억식에 불참했다. 문재인 전 대통령도 대통령 재임 기간에는 불참했다. 2019년엔 중앙아시아 순방이 있었고, 2020년 이후엔 코로나19 여파로 참석이 어려웠다. 문재인정부 청와대 인사는 “취임 후 첫 기억식이 열린 2018년엔 추모공간 조성 문제로 안산시 내부 협의와 정돈이 되지 못해 가기 어려웠다”고 설명했다. 당시 안산시의 화랑유원지 희생자 봉안시설 조성안에 일부 시민이 반발해 논란이 있었다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 16일 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”고 사과했다. 2014년 4월 16일 참사 이후 현직 대통령이 세월호 참사 기억식에 참석한 건 처음이다.이 대통령은 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 기억식 추도사에서 “국민 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어지는지 모두 똑똑히 목도했다. 그 대가가 얼마나 가혹한지도 뼈저리게 깨달았다”며 이같이 말했다. 그러면서 “그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다고 다짐한다”고 덧붙였다.이 대통령은 “국가가 존재하는 이유는 국민 생명과 안전을 지키기 위함이다. 너무도 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다”며 “생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”고 약속했다. 이어 “어떤 상황에서도 국민을 지켜내는 나라, 온전히 믿고 의지할 수 있는 나라를 만들겠다”며 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길”이라고 강조했다.이 대통령은 “12년이 흘렀지만, 그날의 기억은 여전히 어제 일처럼 선명하게 각인돼 있다”며 “사랑하는 이들을 잃은 슬픔 속에도 절절한 기록을 하나하나 남기며 더 안전한 사회를 만들고자 헌신해 온 유가족 여러분께 고개 숙여 경의를 표한다”고 위로했다. 또 “지난 슬픔을 넘어 더 나은 내일로 나아가는 것이 지금을 살아가는 우리의 몫”이라며 “우리가 기억하고 기록하고 기리고 다짐하는 한 (희생자) 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 이루지 못한 304개의 꿈은 절대 잊히지 않을 것”이라고 말했다.행사가 끝난 뒤 이 대통령이 퇴장하자 유가족들은 “진상규명을 꼭 부탁드린다”며 울부짖었다. 이 대통령은 세월호 참사 유가족은 물론 제주항공 참사 등 다른 사회적 참사 유가족의 호소까지 경청하며 어깨를 다독였다.이 대통령이 세월호 기억식을 직접 찾은 건 참사에 대한 국가 책임을 강조하려는 의지로 풀이된다. 이 대통령은 지난해 7월 16일 사회적 참사 유가족을 용산 대통령실로 불러 위로하기도 했다. 전은수 청와대 대변인은 “사회적 참사에 대한 국가 책임을 강화하고 국민 신뢰를 회복하는 의지를 담은 행보”라고 설명했다.앞서 박근혜·윤석열 전 대통령은 기억식에 불참했다. 문재인 전 대통령도 대통령 재임 기간에는 불참했다. 2019년엔 중앙아시아 순방이 있었고, 2020년 이후엔 코로나19 여파로 참석이 어려웠다. 문재인정부 청와대 인사는 “취임 후 첫 기억식이 열린 2018년엔 추모공간 조성 문제로 안산시 내부 협의와 정돈이 되지 못해 가기 어려웠다”고 설명했다. 당시 안산시의 화랑유원지 희생자 봉안시설 조성안에 일부 시민이 반발해 논란이 있었다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지