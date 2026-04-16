장동혁 방미 성과에 당내선 “맹탕”… 張 “부산 북갑 공천 당연”
“백악관 NSC·국무부 관계자 만나 보안상 인물·대화 공개는 어려워”
6·3 지방선거를 앞둔 상황에서 미국을 찾은 장동혁 국민의힘 대표가 백악관 국가안보회의(NSC)와 미 국무부 관계자 등을 만나 한·미 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 그러나 시원찮은 설명에 당내에서는 당장 ‘빈손 방미’, ‘도피 전략’ 등의 비판이 쏟아졌다.
장 대표는 15일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 특파원 간담회에서 “NSC, 국무부에 가서 여러 현안, 특히 안보 문제나 경제 협력 문제 등에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다. 일정 부분 성과도 있었다”고 말했다. 장 대표는 세부 대화 내용과 인물 정보에 대해선 “보안상 문제로 말씀드리기 어렵다”며 말을 아꼈다. 도널드 트럼프 대통령의 영적 멘토 폴라 화이트 목사와의 만남도 불발됐다.
장 대표는 “한국이 동맹 관계인데 중동 전쟁에서 어떤 식으로든 역할을 할 필요가 있다. 가장 기본적인 건 미국과 결이 같은 목소리를 내주는 것”이라는 미 행정부 당국자의 발언을 소개했다. 동석한 조정훈 의원도 “(미 관계자는) 한국을 어떻게 보느냐는 질문에 ‘주의 깊게 지켜본다’는 표현을 썼다”고 전했다. 이재명 대통령이 소셜미디어에 이스라엘 비판 글을 게시한 것을 두고 “메시지가 굉장히 혼란스럽다”고 언급한 싱크탱크 관계자도 있었다고 한다.
장 대표 방미 성과에 대해선 당 내부에서조차 실망스럽다는 평가가 제기됐다. 김종혁 전 최고위원은 페이스북에 “어떻게 이렇게 맹탕일 수 있을까. 솔직히 충격”이라며 “남은 건 장동혁, 김민수 두 분의 인생 컷 한 장과 국민의힘 후보들의 한숨뿐”이라고 비판했다. 한 재선 의원은 “악수 중 악수다. 지방선거가 코앞인데 왜 미국에 갔는지 여전히 해명이 안 된다”고 말했다. 배현진 국민의힘 서울시당 공천관리위원장은 최근 한 라디오에서 “직책만 있고 하는 일 없이 밥만 먹는 시위소찬(尸位素餐)”이라고 지적했다.
한동훈 전 대표 출마로 핵심 관심 지역으로 떠오른 부산 북갑 보궐선거를 놓고는 보수 진영 내 셈법이 복잡해졌다. 장 대표는 “제1야당으로서 후보를 내는 것이 공당으로서 당연한 역할이자 책무”라고 강조했다. 이준석 개혁신당 대표는 부산에서 현장 최고위원회의를 열고 “국민의힘은 30년간 부산을 안방이라 불러놓고 선거가 끝나면 컨테이너 창고처럼 잠가버렸다”고 비판했다.
한 전 대표는 더불어민주당 등에서 북갑 보선 무산 가능성이 거론되는 것에 대해 “북갑 시민들은 안중에도 없는 꼼수”라며 “민주당이 꼼수로 선거 자체를 막아도 저는 내년에도, 2028년에도, 그다음 선거에도 북갑에 계속 출마해 의리를 지킬 것”이라고 말했다.
이런 상황에서 이재명 대통령은 김부겸 민주당 대구시장 후보 지지를 선언한 홍준표 전 대구시장을 17일 청와대로 초청해 오찬을 갖는다. 국민의힘이 대구 지역 공천 내홍을 극복하지 못한 상황에서 보수 유권자 끌어안기 전략에 나선 것으로 해석된다.
박준상 이형민 기자, 워싱턴=임성수 특파원
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