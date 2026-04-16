정청래, 전국 돌며 ‘세몰이’… 장동혁은 여의도서 ‘공중전’

더불어민주당과 국민의힘 지도부의 6·3 지방선거 전략이 극과 극으로 나타났다. 선거 체제로 본격 전환한 지난 1월 1일부터 4월 16일까지 106일간 당대표 일정을 분석한 결과 전국적 지지율 상승세를 등에 업은 정청래 민주당 대표는 전국 39곳을 누비며 세몰이에 나섰다. 반면 내홍에 휩싸인 장동혁 국민의힘 대표는 주로 서울에 머물며 단식투쟁, 규탄대회 같은 대여투쟁에 매달렸다. 성적표는? 각종 여론조사에서 민주당은 50% 안팎, 국민의힘은 20% 안팎 지지율을 기록하며 현재까지는 민주당의 압승으로 평가된다.
정청래, 전국 순회 투어
두 대표 간 가장 두드러지는 차이는 지역 일정이다. 각 당에서 발표한 공개 일정 기준 정 대표는 106일 중 26일을 지방에서 보냈고, 지역 도시 39곳을 방문했다. 반면 같은 기간 장 대표는 11일간 11곳을 찾는 데 그쳤다. 시민과 직접 만나거나 기업 등 민생 현장을 방문하는 선거 관련 일정은 5차례에 불과했다.
정 대표는 현장 최고위와 함께 민생 체험 일정을 적극 활용한다. 최고위에서는 접경지역 조업 구역 확대(강화), 행정수도특별법 처리 약속(세종) 등 숙원 사업에 대한 해결을 약속하고, 특산품 관련 민생 체험을 통해 유권자와의 접촉점을 늘렸다. 거제에선 굴을 따고, 강화에선 새우잡이 배에 오르고, 순창에선 장을 담그는 식이다.
동진에도 거침이 없다. 민주당에서 험지로 분류되는 영남권 도시는 13회, 강원권 도시도 5회 방문했다. 정 대표는 전날 부산에서 전재수 민주당 부산시장 후보와 함께 전통시장과 골목상권을 돌며 “부산에 파란 바람이 불고 있다”며 지지를 호소했다. 이달 초에는 보수 텃밭 대구를 방문해 “유일한 필승카드”라며 김부겸 대구시장 후보를 추어올렸다.
정 대표의 지선 대비 현장 행보는 대표 취임 직후부터 구상해 왔던 전략으로 알려졌다. 지난 8일 대구에서는 “당대표가 된 순간부터 6월 3일 출구조사 발표 날을 상상했다”고 강조했다. 현장 일정에 동행하는 여당 관계자는 “새벽부터 시작하는 일정이 있으면 전날부터 영향을 받으니 다들 불만이 없는 것은 아니다”면서도 “강화도처럼 민주당이 잘 찾지 않았던 지역에서 더 뜨겁게 반겨주는 반응을 보면 왜 지역 일정에 힘쓰는지 알 것 같다”고 말했다.
대여투쟁 ‘올인’ 장동혁
장 대표의 행보는 대여투쟁으로 요약된다. 1월 8일부터 8일간 쌍특검(통일교·공천헌금) 촉구를 위한 단식투쟁을 감행했고, 지난달 3일과 5일에는 국회에서 청와대까지 도보 행진하며 사법개혁 3법 규탄대회를 열었다. 또 지역 현안보다는 주로 물가나 부동산 등 이재명정부의 경제 분야 실정을 부각하려는 일정에 집중하고 있다. 하나로마트 양재점에서 민생 물가를 점검하거나, 대단지 아파트가 즐비한 서울 양천구에서 부동산정책 정상화를 위한 현장 간담회를 여는 식이다. 이번 방미 역시 관세 협상, 중동 전쟁 대응 등 이재명정부의 외교 실정에 대해 국민의힘이 대안 정당으로서 역량을 증명하기 위한 차원에서 기획됐다는 설명이다.
공중전으로 여겨지는 방송, 유튜브 등 미디어 출연 횟수도 장 대표가 10회로 정 대표(5회)보다 2배 많다. 최근에는 ‘장대표 어디가?’라는 제목의 유튜브 채널을 개설하고 대학가 원룸촌을 찾아가거나 주유소 아르바이트를 하는 모습도 선보였다. 당 안팎에서는 장 대표 임기 내내 이어진 ‘절윤’(윤석열 절연) 논란과 전국 곳곳에서 벌어진 공천 잡음으로 인해 장 대표가 의도적으로 현장 일정을 회피하는 것 아니냐는 비판도 뒤따른다. 국민의힘은 지난달 26일 경기 지역에서 현장 최고위를 개최하겠다고 공지했다가 전날 밤 돌연 취소하기도 했다. 지난 6일 뒤늦게 인천에서 최고위를 열었지만, 당협위원장들이 당 내분 상황에 대한 비판을 쏟아내면서 싸늘한 분위기가 연출됐다. 두 번째 현장 최고위는 장소를 잡지 못하고 연기된 상태다.
당 지도부 관계자는 “여당 대표만큼 지방을 돌아다닐 수 있는 여건이 안 됐다”며 “거대 여당의 폭거에 맞서 싸워야 하는데, 필리버스터나 단식투쟁을 지방 어딘가에서 할 수는 없는 노릇 아닌가”라고 반문했다. 이어 “선대위 발족 이후 본격적으로 지방 일정을 소화할 것”이라고 설명했다.
양당 대표의 ‘자기 정치’ 의구심도
박동원 폴리컴 대표는 “정 대표는 자기정치를 하고, 장 대표는 마땅한 전략이라고 할 것이 안 보인다”고 평가했다. 그는 “야당으로서 고물가·고환율, 전·월세 대란, 사법개혁이나 공소취소 등 전선을 쳐야 할 곳이 많은데 대표의 말에 힘이 실리지 않고 있다”며 “지역 일정을 하려 해도 ‘윤어게인’ 논란이 곳곳에서 벌어져 역효과만 날 것”이라고 꼬집었다. 이어 “정 대표는 지선 승리의 8부 능선은 넘었다는 판단 아래 8월 당권을 잡기 위한 선거운동을 미리 시작한 것으로 보인다”고 분석했다.
민주당에서도 다음 당권을 겨냥한 행보라는 해석이 적지 않다. 민주당 한 재선 의원은 “정 대표는 지난 대선 때부터 험지를 찾던 박찬대 원내대표와 달리 광주에서 본인만의 전당대회 선거 준비를 했다”며 “지금도 다음 전당대회 준비를 하는 것”이라고 말했다.
장 대표 역시 지선 이후를 바라보고 있다는 평가가 나온다. 한 중진 의원은 “선거에서 이기려면 지푸라기라도 잡고 당을 살리는 정치를 해야 하는데, 극우 유튜브나 강성 지지층에 의존하는 행보만 하고 있다”며 “선당후사를 말하면서 본인은 ‘선사후당’하는 것”이라고 직격했다.
정우진 한웅희 최수진 기자
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