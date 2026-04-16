이원석 “취임 후 尹과 만나거나 연락한 적 없어”
조작기소 국조, 수사외압 논란 일축
“대장동, 文정부서 시작된 잔여 사건”
이원석 전 검찰총장은 16일 “검찰총장으로 취임한 뒤 윤석열 전 대통령과 단 한 차례도 만나거나 통화·문자·메신저를 한 일이 없다”고 밝혔다. 대장동 개발비리 의혹 사건 수사 때 검찰 수장이었던 이 전 총장이 여권에서 제기한 수사 외압 의혹을 일축한 것이다.
이 전 총장은 이날 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사’에 출석해 “이 사건은 문재인정부에서 시작돼 저희들에게 넘어온 잔여 사건이었지 새로운 사건이 아니다”며 이같이 강조했다. 이 전 총장은 검찰의 대장동 수사가 이재명 대통령을 표적으로 삼은 것이란 여권의 주장에 대해 “정당한 수사”라고 반박했다. 그러면서 여권이 주도하는 국정조사를 두고 “누구도 자기 사건의 재판관이 될 수 없다”며 “사법의 일은 제발 사법에 맡겨 주시기를 부탁드린다”고 호소했다.
이 전 총장은 검찰의 대장동 항소포기와 수사검사에 대한 감찰도 비판했다. 그는 “정성호 법무부 장관은 항소포기 당시 대장동 수사와 재판은 성공한 것이라고 말했다. 그런데 몇 달 뒤 바로 사건을 수사한 검사 9명을 더불어민주당의 감찰 의뢰를 받아 감찰 지시를 할 만큼 실패한 것으로 뒤집었다”며 “저는 그 이유를 납득하지 못하겠다”고 했다.
이날 국정조사에서는 수사를 처음 맡았던 1기 수사팀의 내부보고서를 두고 엇갈린 증언이 나왔다.
앞서 지난 7일 국정조사에서 1기 수사팀 소속이었던 정용환 서울고검 차장검사는 "1기 수사팀에선 (이 대통령 관련) 특별한 혐의점을 발견하지 못했다"고 증언했다. 민주당은 이를 근거로 2기 수사팀이 이 대통령을 표적수사해 기소했다고 주장했다. 하지만 2기 수사팀은 1기 수사팀 역시 이 대통령에 대한 추가 수사가 필요하다는 취지의 보고서를 남겼다고 지적했다.
2기 수사팀 소속이었던 강백신 대구고검 검사는 2022년 5월 송경호 신임 서울중앙지검장 부임 직후 작성된 1기 수사팀의 업무보고 자료와 관련해 "'이재명 전 성남시장 관련 수사 상황 및 수사 필요사항'이란 취지로 내용이 정리돼 있었고, '정영학 녹취록'과 관련해 이 전 시장 부분을 별도 중요 물증으로 정리해 놨었다"고 말했다.
당시 업무보고를 받았던 송 전 지검장은 "2기 수사팀이 들어와서 1기 수사팀의 결론을 뒤집어 수사를 재기했다는 것은 제 기억과 또 오늘 확인된 사실과도 배치되는 일"이라고 했다. 이 전 총장도 "지방자치단체를 수사하면서 최고 의사결정권자(이 대통령)를 수사하는 것은 '수사의 ABC'"라고 지적했다. 정 차장은 '추가 수사가 필요하다고 보고했느냐'는 나경원 국민의힘 의원 질의에 "필요하다고 보고드렸다"고 말을 바꿨다.
대장동 민간업자인 남욱 변호사에 대한 검찰의 강압수사를 두고도 공방이 오갔다. 남 변호사는 "구치감에서 조사받을 당시 정일권 부장검사가 '배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수도 있다'고 하면서 '우리의 목표는 하나다'고 했다"고 증언했다. 수사팀이 이 대통령 관련 진술을 강요했다는 취지다. 그러나 정 부장은 "'목표가 누구다'라는 말을 한 적은 없다. 진실을 사실대로만 말해 달라고 얘기했을 뿐"이라고 반박했다.
한편 2022년부터 2023년 초까지 2기 수사팀에서 남 변호사를 조사했던 이주용 검사는 지난 10일 국정조사 출석요구를 받은 뒤 극단적 시도를 한 것으로 파악됐다. 그는 주변에 "내가 죽어야 내 말을 들어줄 것 같다"는 취지로 말한 것으로 전해졌다.
정현수 이서현 기자 jukebox@kmib.co.kr
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