포성 속 선방한 중국 경제… 전망치 깬 5.0% ‘깜짝 성장’

고유가 암초…3월 수출은 둔화

부동산 침체·내수 부진도 발목



중국 경제가 이란 전쟁에도 불구하고 올해 1분기에 시장 전망을 웃도는 5.0%의 성장률을 기록했다. 전쟁 장기화로 고유가가 이어지면 성장세가 둔화할 수 있다는 전망도 나온다.



중국 국가통계국은 16일 올해 1분기 중국 국내총생산(GDP)이 33조4193억 위안(약 7229조원)으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했다고 발표했다. 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 4.8%를 웃도는 것으로 4.5% 성장에 그쳤던 지난해 4분기에서 반등하는 데 성공했다.



중국은 지난해 성장률이 1분기 5.4%, 2분기 5.2%, 3분기 4.8%에 이어 4분기에도 성장이 둔화하자 올해 연간 성장률 목표치를 지난해의 ‘5% 안팎’에서 ‘4.5∼5.0%’로 낮췄다.



하지만 중국 경제의 성장세가 연중 이어질지는 불확실하다. 국가통계국은 “1분기 주요 거시경제 지표가 반등하고 새로운 성장동력이 빠르게 나타나면서 국가경제가 순조로운 출발을 보였다”면서도 “대외 정세는 복잡하고 변동성이 커지고 있으며, 국내적으로 공급은 강하지만 수요는 약한 불균형이 여전하다”고 진단했다.



중국은 에너지 공급원을 다변화함으로써 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기에 대응하고 있지만 국제유가가 배럴당 100달러 이상을 지속하면 교역 조건 악화 등으로 성장세 둔화가 불가피할 것으로 전망된다.



실제 이란 전쟁 영향이 본격화한 3월 수출에서도 확인된다. 중국 해관총서가 14일 발표한 3월 수출 통계에 따르면 전쟁에 따른 인플레이션과 소비자 지출 위축으로 전년 동기 대비 수출 증가율이 2.5%로 둔화했다. 지난 1~2월 합산 수출액이 21.8% 이상 급증한 것과 비교하면 급격히 위축된 셈이다.



국내적으로는 부동산 시장 장기 침체와 저조한 가계 소비심리가 중국 경제의 발목을 잡고 있다. 이날 발표된 3월 중국의 주택 가격은 전년 동기 대비 3.4% 하락했고 1분기 부동산 투자는 11.2% 감소했다.



미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 분석가 카일 챈은 영국 BBC에 “자동차 등의 수출이 주요 호재였고 이란 전쟁 영향은 아직 완전히 드러나지 않았다”면서 “전쟁에 따른 무역 차질로 다음 분기 GDP 성장률은 둔화할 가능성이 크다”고 전망했다.



글로벌 투자은행 나틱시스의 수석이코노미스트 게리 응은 “현재로선 이란 전쟁의 영향이 제한적이지만 근본적인 압력이 커지고 있다”고 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 말했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국 경제가 이란 전쟁에도 불구하고 올해 1분기에 시장 전망을 웃도는 5.0%의 성장률을 기록했다. 전쟁 장기화로 고유가가 이어지면 성장세가 둔화할 수 있다는 전망도 나온다.중국 국가통계국은 16일 올해 1분기 중국 국내총생산(GDP)이 33조4193억 위안(약 7229조원)으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했다고 발표했다. 로이터통신과 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 4.8%를 웃도는 것으로 4.5% 성장에 그쳤던 지난해 4분기에서 반등하는 데 성공했다.중국은 지난해 성장률이 1분기 5.4%, 2분기 5.2%, 3분기 4.8%에 이어 4분기에도 성장이 둔화하자 올해 연간 성장률 목표치를 지난해의 ‘5% 안팎’에서 ‘4.5∼5.0%’로 낮췄다.하지만 중국 경제의 성장세가 연중 이어질지는 불확실하다. 국가통계국은 “1분기 주요 거시경제 지표가 반등하고 새로운 성장동력이 빠르게 나타나면서 국가경제가 순조로운 출발을 보였다”면서도 “대외 정세는 복잡하고 변동성이 커지고 있으며, 국내적으로 공급은 강하지만 수요는 약한 불균형이 여전하다”고 진단했다.중국은 에너지 공급원을 다변화함으로써 이란 전쟁으로 촉발된 에너지 위기에 대응하고 있지만 국제유가가 배럴당 100달러 이상을 지속하면 교역 조건 악화 등으로 성장세 둔화가 불가피할 것으로 전망된다.실제 이란 전쟁 영향이 본격화한 3월 수출에서도 확인된다. 중국 해관총서가 14일 발표한 3월 수출 통계에 따르면 전쟁에 따른 인플레이션과 소비자 지출 위축으로 전년 동기 대비 수출 증가율이 2.5%로 둔화했다. 지난 1~2월 합산 수출액이 21.8% 이상 급증한 것과 비교하면 급격히 위축된 셈이다.국내적으로는 부동산 시장 장기 침체와 저조한 가계 소비심리가 중국 경제의 발목을 잡고 있다. 이날 발표된 3월 중국의 주택 가격은 전년 동기 대비 3.4% 하락했고 1분기 부동산 투자는 11.2% 감소했다.미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 분석가 카일 챈은 영국 BBC에 “자동차 등의 수출이 주요 호재였고 이란 전쟁 영향은 아직 완전히 드러나지 않았다”면서 “전쟁에 따른 무역 차질로 다음 분기 GDP 성장률은 둔화할 가능성이 크다”고 전망했다.글로벌 투자은행 나틱시스의 수석이코노미스트 게리 응은 “현재로선 이란 전쟁의 영향이 제한적이지만 근본적인 압력이 커지고 있다”고 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 말했다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지