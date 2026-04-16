휴전 종료 맞춰 도착하는 세 번째 美 항모, 이란 압박 수위 높여

부시함 등 병력 1만명 추가 집결

타스통신 “휴전은 지상전 위장술”

이란 원유 통제·中은행 제재 경고

미 해군 항공모함 갑판 위에서 전투기가 이륙 준비를 하고 있다. 미 중부사령부는 16일(현지시간) 엑스에 “이란 항구에 출입하는 선박에 대한 미국의 봉쇄를 지원하기 위해 지역 해역을 감시·순찰하고 있다”고 설명했다. 엑스 캡처

병력 6000여명을 태운 미 해군 항공모함 조지 H W 부시함이 2주간 휴전이 만료되는 다음 주 중동 해역에 도착한다고 워싱턴포스트(WP)가 15일(현지시간) 보도했다. 이란 전쟁을 위해 현지에 배치되는 미국의 세 번째 항공모함이다. 도널드 트럼프 행정부가 이란과 재협상을 통해 종전 해법을 모색하면서도 병력을 증파해 압박 수위를 높이고 있다.



WP는 미국 정부 당국자들을 인용해 “국방부가 앞으로 수일 안에 수천명의 추가 병력을 중동에 배치할 예정”이라며 “약 6000명이 승선한 부시함과 이를 호위하는 여러 척의 군함, 제11해병원정대 소속 4200여명을 태운 복서 상륙준비단 함정 3척이 중동으로 향하고 있다”고 전했다. 그러면서 “국방부는 휴전이 유지되지 않을 가능성에 대비해 이란에 대한 추가 공습과 지상 작전을 검토하고 있다”고 덧붙였다.



WP에 따르면 지난달 31일 미국 동부 버지니아주 노퍽항에서 출항한 부시함은 2주가량 대서양을 항행해 지난 14일 남아프리카공화국 희망봉 인근을 지났다. 미국과 이란의 ‘2주 휴전’ 만료 시한인 오는 21일 중동 해역에 도착할 것으로 예상된다. 이 경우 지난 1월 아라비아해에 파견된 에이브러햄 링컨함과 2월 지중해 동부 해상에 도착한 제럴드 R 포드함을 포함해 3개의 항모전단이 이란을 둘러싸게 된다.



포드함의 경우 지난해 6월 노퍽항을 출항한 뒤 같은 해 11월 베네수엘라 압박 작전을 위해 카리브해에 배치됐고, 곧바로 대이란 전쟁에도 동원돼 295일째 작전을 수행 중이라고 AP통신은 짚었다. 1975년 끝난 베트남 전쟁 이후 항모의 연속 작전 수행 기간으로 가장 길며 2020년 링컨함이 보유한 기존 최장 기록(294일)을 경신했다.



지난주 하와이에서 출항한 복서 상륙준비단 함정 3척은 이달 말 중동에 도착할 전망이다. WP는 “트럼프 행정부가 이란의 핵물질 반출을 위한 특수작전, 호르무즈 해협 연안과 섬에 대한 해병대 상륙, 하르그섬 점령 등 여러 가능성을 논의하고 있다”고 전했다.



일각에서는 트럼프 행정부가 지난 7일 이란과 휴전 기간을 2주로 합의한 건 함정과 병력의 추가 합류를 기다렸다는 분석도 제기한다. 이날 타스통신에 따르면 러시아 국가안보회의는 전날 성명에서 “미국과 이스라엘이 지상 작전을 위장하기 위해 협상을 이용할 수 있다”며 “부시함의 아라비아해 도착 예상 시점은 2주 휴전 만료일과 일치한다”고 지적했다.



트럼프 행정부는 이란의 돈줄도 옥죄고 나섰다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 백악관 브리핑에서 “러시아·이란산 원유의 ‘일반 면허’(제재 대상국 제품의 한시적 매매 허용)를 갱신하지 않겠다”며 이란산 원유의 주요 수입국으로 지목된 중국에서 이란과 거래하는 은행에 대한 ‘2차 제재’ 가능성도 언급했다. 그는 “중국 내 은행 2곳에 서한을 보냈다. 그들 은행 계좌에 이란 자금 유입이 입증될 때 2차 제재를 가할 뜻이 있다고 전달했다”고 밝혔다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2940 응원 하기 Boom de yada 병력 6000여명을 태운 미 해군 항공모함 조지 H W 부시함이 2주간 휴전이 만료되는 다음 주 중동 해역에 도착한다고 워싱턴포스트(WP)가 15일(현지시간) 보도했다. 이란 전쟁을 위해 현지에 배치되는 미국의 세 번째 항공모함이다. 도널드 트럼프 행정부가 이란과 재협상을 통해 종전 해법을 모색하면서도 병력을 증파해 압박 수위를 높이고 있다.WP는 미국 정부 당국자들을 인용해 “국방부가 앞으로 수일 안에 수천명의 추가 병력을 중동에 배치할 예정”이라며 “약 6000명이 승선한 부시함과 이를 호위하는 여러 척의 군함, 제11해병원정대 소속 4200여명을 태운 복서 상륙준비단 함정 3척이 중동으로 향하고 있다”고 전했다. 그러면서 “국방부는 휴전이 유지되지 않을 가능성에 대비해 이란에 대한 추가 공습과 지상 작전을 검토하고 있다”고 덧붙였다.WP에 따르면 지난달 31일 미국 동부 버지니아주 노퍽항에서 출항한 부시함은 2주가량 대서양을 항행해 지난 14일 남아프리카공화국 희망봉 인근을 지났다. 미국과 이란의 ‘2주 휴전’ 만료 시한인 오는 21일 중동 해역에 도착할 것으로 예상된다. 이 경우 지난 1월 아라비아해에 파견된 에이브러햄 링컨함과 2월 지중해 동부 해상에 도착한 제럴드 R 포드함을 포함해 3개의 항모전단이 이란을 둘러싸게 된다.포드함의 경우 지난해 6월 노퍽항을 출항한 뒤 같은 해 11월 베네수엘라 압박 작전을 위해 카리브해에 배치됐고, 곧바로 대이란 전쟁에도 동원돼 295일째 작전을 수행 중이라고 AP통신은 짚었다. 1975년 끝난 베트남 전쟁 이후 항모의 연속 작전 수행 기간으로 가장 길며 2020년 링컨함이 보유한 기존 최장 기록(294일)을 경신했다.지난주 하와이에서 출항한 복서 상륙준비단 함정 3척은 이달 말 중동에 도착할 전망이다. WP는 “트럼프 행정부가 이란의 핵물질 반출을 위한 특수작전, 호르무즈 해협 연안과 섬에 대한 해병대 상륙, 하르그섬 점령 등 여러 가능성을 논의하고 있다”고 전했다.일각에서는 트럼프 행정부가 지난 7일 이란과 휴전 기간을 2주로 합의한 건 함정과 병력의 추가 합류를 기다렸다는 분석도 제기한다. 이날 타스통신에 따르면 러시아 국가안보회의는 전날 성명에서 “미국과 이스라엘이 지상 작전을 위장하기 위해 협상을 이용할 수 있다”며 “부시함의 아라비아해 도착 예상 시점은 2주 휴전 만료일과 일치한다”고 지적했다.트럼프 행정부는 이란의 돈줄도 옥죄고 나섰다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 이날 백악관 브리핑에서 “러시아·이란산 원유의 ‘일반 면허’(제재 대상국 제품의 한시적 매매 허용)를 갱신하지 않겠다”며 이란산 원유의 주요 수입국으로 지목된 중국에서 이란과 거래하는 은행에 대한 ‘2차 제재’ 가능성도 언급했다. 그는 “중국 내 은행 2곳에 서한을 보냈다. 그들 은행 계좌에 이란 자금 유입이 입증될 때 2차 제재를 가할 뜻이 있다고 전달했다”고 밝혔다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지