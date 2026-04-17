김숙진의 킴스 오케스트라, 6월 고양서 창단 무대
KBS교향악단 출신 중심 45인조
클래식·춤 등 결합한 확장형 공연
공연 기획사 킴스에이스(KIM'S ACE)의 김숙진 대표가 킴스 오케스트라(Kim’s Orchestra)를 창단하고 오는 6월 14일 경기도 고양아람누리에서 ‘청소년과 함께하는 김숙진의 이야기가 있는 콘서트’(사진)를 선보인다.
김 대표는 그동안 클래식, 팝페라, 댄스 등 다양한 장르를 접목한 토크 콘서트를 기획 및 제작하는 한편 음악 해설자로 활약해 왔다. 김 대표가 최근 창단한 킴스 오케스트라는 KBS교향악단 출신 연주자들 중심의 45인조 악단이다.
이번 6월 창단 공연은 킴스 오케스트라와 어린이 합창단인 리틀엔젤스 콰이어가 함께하며 국내 정상급 지휘자 최영선이 지휘한다. 또한 바이올리니스트 반선견, 첼리스트 윤여훈, 팝페라 가수 한아름, 바리톤 지준혁, 탭댄서 최진형, 탱고 듀오 펠린 앤 미겔 칼보, 팝페라 그룹 카르디오 등이 함께한다.
안성균 총감독이 연출을 맡은 이번 공연은 클래식에 춤과 퍼포먼스를 결합한 확장형 공연이 될 전망이다. 김숙진 킴스 오케스트라 단장은 이번 공연의 오프닝 곡을 직접 지휘하는 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 김 단장은 “음악은 세대를 잇는 가장 따뜻한 언어”라며 “모든 세대가 함께 공감하는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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