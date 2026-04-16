美, 베네수 대사대리 석 달 만에 전격 교체
이란전 집중 속 과도정부 안정화 포석
도널드 트럼프 미국 행정부가 로라 도구(사진) 베네수엘라 주재 대사대리를 부임 석 달 만에 전격 교체했다.
뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) 도구 대사대리가 엑스(옛 트위터) 성명을 통해 사임 소식을 밝히면서 후임으로 현 과테말라 대사대리인 존 M 바렛이 임명됐다고 보도했다. 도구는 미 국무부 내 장관급 직위를 가진 종신직 외교관이자 온두라스·니카라과 주재 미국대사를 역임한 외교 베테랑이다.
지난 1월 말 베네수엘라에 부임해 미 대사관 재개관을 주도한 도구 대사대리는 “베네수엘라에서의 업무는 일시적인 것이며, 원래 직책이었던 합참의장 외교정책 고문으로 복귀할 예정”이라며 “주재 팀은 양국 관계가 새로운 국면을 맞이한 가운데 대통령과 국무장관의 3단계 계획을 계속해서 추진해 나갈 것”이라고 전했다.
NYT는 “이번 인사 조정은 트럼프 행정부가 최근 중남미에서 관심을 거두고 이란 전쟁을 우선시하는 가운데 이뤄졌다”고 말했다. 블룸버그통신은 “이번 인사가 마두로 축출 이후 베네수엘라 과도정부와의 관계를 안정화하려는 미국의 의지를 반영한 것으로 풀이된다”며 “양국은 지난달 초 외교 관계 재개에 합의했으며, 미국은 델시 로드리게스 대통령 대행을 유일한 국가 지도자로 인정했다”고 분석했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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