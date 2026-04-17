스크린 위에 영화 대신 콘서트와 스포츠 중계가 오른다. 상영 전 에티켓 영상과 각종 문화활동, 매점 메뉴에 이르기까지 관객 동선 전반을 활용해 체험형 소비를 유도하는 전략이다. 관객이 사라진 자리에서 극장가의 해법은 ‘영화’가 아닌 ‘경험’이다.
최근 멀티플렉스가 가장 공을 들이는 분야는 ‘라이브 뷰잉’이다. 한국야구위원회(KBO)는 올해로 3년 연속 CGV와 단독 생중계 계약을 맺고 2026 KBO리그 주요 경기를 상영(포스터)한다. 개막전을 비롯해 정규시즌 매주 2경기, 올스타전, 포스트시즌 전 경기까지 극장에서 만날 수 있다. 야구장 특유의 응원 문화는 그대로 가져오되 폭염과 장마 걱정 없이 시원한 에어컨 바람 아래서 경기를 즐기는 ‘극장 직관’은 새로운 관람 문화로 자리 잡았다.
K팝 팬덤의 화력 또한 매섭다. 지난달 방탄소년단(BTS)의 새 앨범 ‘아리랑’ 발매를 기념해 CGV용산아이파크몰 15개 상영관에서 총 45회차, 8000석 규모로 ‘노래방 상영회(포스터)’가 진행됐다. 관객들은 응원봉을 흔들며 앨범 전곡을 함께 즐겼다.
입장 팔찌와 넘버링 티켓, 스탬프 투어 엽서 등으로 구성된 시네마 키트도 제공됐다. 로비는 윷놀이 등 전통놀이 체험존으로 꾸며졌고, 매점에서는 한정판 에이드를 판매하며 극장 전체를 팬덤의 복합문화공간으로 만들었다.
지난 11일 경기 고양, 오는 18일 일본 도쿄서 개최하는 BTS 월드투어 실황은 멀티플렉스 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)가 동시 상영에 나선다. 이 같은 흐름은 글로벌 시장에서도 통한다. 멕시코에서는 BTS 공연 실황이 새벽 상영에도 불구하고 전석 매진을 기록하며 박스오피스 2위(약 41억원 매출)에 올랐다.
롯데시네마는 그룹 킥플립의 컴백에 맞춰 JYP엔터테인먼트와 협업해 이달 27일까지 전용 브랜드관을 운영하며, 메가박스는 뮤지컬과 오페라 실황 상영에 집중하고 있다. 넷플릭스 등 OTT가 제공할 수 없는 현장감과 공동체적 경험을 제공하지 못하면 극장의 미래는 없다는 위기감이 반영된 결과다.
극장은 이제 지역 문화의 거점 역할도 수행한다. 최근 부산시는 CGV와 손잡고 상영관에서 명상, 재즈, 탱고, 마술쇼 등을 즐기는 ‘우리동네 문화상영관(포스터)’ 사업을 추진 중이다. 공연과 체험을 통해 지역 영화관과 예술인, 시민 모두를 만족시키겠다는 전략이다.
정부도 영화 산업의 고사 위기를 막기 위해 팔을 걷어붙였다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 최근 간담회서 “영화계가 어려우면 컬처 전체가 위기에 빠진다”며 올해 추가경정예산을 통해 656억원의 예산을 추가 확보했다고 밝혔다. 이를 통해 중예산 영화 제작 지원(260억원)과 국민 관람 할인권 450만장 배포 등 지원책을 펼칠 계획이다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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극장가 생존 해법은 ‘체험’… 콘서트·야구·탱고까지 즐긴다
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CGV는 3년째 프로야구 생중계
BTS 월드투어 상영 나선 극장 3사
극장, 지역문화 거점 역할도 수행
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