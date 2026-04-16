2차 세계대전 때처럼 포드·GM 무기 만드나
美 국방부, 경영진과 군수품 확대 논의
미국 국방부가 포드, 제너럴모터스(GM) 같은 제조기업들과 손잡고 무기 생산 확대를 검토 중이라는 보도가 나왔다. 제2차 세계대전 당시 디트로이트의 ‘민주주의의 무기고’를 재현해 방위산업 역량을 강화하기 위한 움직임이란 평가가 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) 국방부 관계자를 인용해 고위 인사들이 GM의 메리 바라, 포드의 짐 팔리 등 제조업체 경영진과 무기 및 군수품 생산 확대 방안을 논의했다고 보도했다. 항공기 엔진 제조사 GE 에어로스페이스, 특수차량 제조사 오시코시 측도 논의에 참여했다. WSJ는 이번 논의가 이란 전쟁 전부터 시작됐는데 전쟁을 통해 탄약 생산 등 민간 파트너의 필요성이 더 높아졌다고 설명했다.
피트 헤그세스 국방장관이 강조한 ‘전시 체제 전환’의 일환으로 국방부는 무기 생산 확대를 국가안보 사안으로 규정하고 기업들에 계약 및 입찰 과정에서 장애 요인을 파악해 달라고 요청한 것으로 알려졌다. 지난해 11월 논의에 참여한 오시코시의 로건 존스 최고성장책임자(CGO)는 “제조 역량을 어디에 투입할지 선제적으로 검토 중”이라고 말했다.
미 의회와 국방부는 우크라이나 전쟁 후 미국의 무기 생산 능력에 대한 우려를 지속적으로 제기해 왔다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 우크라이나에 대규모 무기를 지원하면서 재고 부담이 커졌기 때문이다. 국방부는 내년 예산안으로 역대 최대 규모인 1조5000억 달러(약 2200조원)를 요청했으며 여기엔 탄약과 드론 제조에 대한 대규모 투자도 포함됐다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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