서울시, ‘아이 돌봄’에 1조8천억 투입… 2030년까지 16개 핵심 과제 추진
맞벌이 위한 ‘점심 주는 방학’ 신설
손주돌봄 수당, 관련 시설 등 확대
서울시가 1조8796억원을 투입해 아이 돌봄 체계를 강화한다. ‘방학 점심캠프’를 신설해 끼니를 해결하기 힘든 맞벌이 부부 초등학생 자녀에게 방학 동안 점심을 제공한다. 돌봄시설인 지역아동·키움센터, 서울형 키즈카페를 현재 911곳에서 2030년 1258곳까지 늘린다. 할머니·할아버지에게 지급하는 ‘서울형 손주 돌봄수당’ 대상은 현재 최대 36개월 영유아에서 초등학생 2학년까지 확대한다.
오세훈 서울시장은 16일 서울시청에서 이 같은 내용의 ‘아이 동행 업(UP) 프로젝트’를 발표했다. 프로젝트는 ‘내 집 근처 동행’ ‘틈새·밀착 동행’ ‘배움 더하기 동행’ ‘몸·마음 건강 동행’ 4대 분야, 16개 핵심 과제로 구성된다. 2026~2030년 5년간 1조8796억원이 집행된다. 오 시장은 “아이들의 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼지게끔 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.
시는 이번 여름방학부터 방학 점심캠프를 시작한다. 점심캠프는 부모가 출근한 초등학생에게 방학 기간 지역아동·키움센터에서 점심 식사와 돌봄을 제공하는 프로그램이다. 올해 200곳에서 4000명을 대상으로 운영된다. 2030년까지 1만2000명 규모로 확대된다.
돌봄 인프라는 확충된다. 시는 전체 행정동(427곳)당 돌봄시설이 최소 1곳 이상 운영될 수 있게 지역아동·키움센터와 서울형 키즈카페를 2030년까지 1258곳으로 확대한다. 지금은 911곳이 운영되고 있다. 시는 하원 시간대 아이돌봄사 수요가 공급보다 많은 점을 고려해 ‘하원 특화 전담 아이돌봄사’도 2030년까지 1000명 추가 확보할 방침이다.
조부모를 대상으로 한 손주 돌봄 수당은 확대된다. 시는 현재 24~36개월 영유아를 돌봐주는 조부모 5000명에게 매달 30만원을 지급하고 있다. 이를 2030년까지 단계적으로 24~96개월 아이로 넓힌다. 지원 대상도 1만명으로 늘린다. 또 시는 무료 온라인 학습 플랫폼 ‘서울런’을 시내 모든 지역아동센터에 공급한다. 디지털 과의존을 예방하기 위한 ‘찾아가는 디지털 거리두기 프로그램’도 운영한다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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