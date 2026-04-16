“세계인이 ‘전쟁의 기억’ 공유해야”
[전쟁, 문턱이 낮아졌다] ‘노벨평화상’ 日 피폭단체 인터뷰
끔찍한 전쟁의 참상을 몸소 기억하고 있는 세대가 퇴장하고 있다. 그렇게 ‘전쟁의 기억’이 옅어진 세상에서 전쟁은 언제든 동원 가능한 손쉬운 정책이나 수단처럼 되고 있다. 하지만 1945년 8월 일본 나가사키에서 전쟁과 피폭의 참상을 목도한 13세 소년은 아흔이 넘은 지금까지도 ‘전쟁의 기억’으로 전쟁을 막아야 한다고 호소하고 있다. 운 좋게 목숨을 건진 그는 널브러진 시신과 초토화된 도시를 보며 이런 일이 다시는 벌어져선 안 된다는 확신을 갖게 됐다. 이후 평생을 반핵·평화운동에 투신했다.
2024년 노벨평화상을 수상한 일본 피폭자단체 니혼히단쿄의 다나카 데루미 대표위원은 전쟁의 문턱이 낮아진 지금의 현실을 어느 누구보다 안타까워하고 있다. 지난 3일 국민일보와의 화상 인터뷰에서 다나카 대표는 “큰 전쟁은 예상치 못한 곳에서 시작된다. 지금처럼 혼란한 상황에서는 매우 위험하다”며 “전후 80년이 넘어 전쟁의 기억이 옅어진 상황에서 갑작스럽게 핵전쟁이 벌어지지 않을까 우려된다”고 말했다. 히로시마·나가사키 원폭 피해자로 구성된 히단쿄는 1956년부터 전쟁의 참혹함을 알리고 핵무기폐기운동을 전개해 왔다.
그는 “우크라이나 침공 때 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 핵무기를 쓸지도 모른다고 협박했고, 도널드 트럼프 미국 대통령도 언급은 없지만 핵무기에 열려 있는 것처럼 보인다”며 “지금처럼 국제 정세가 불안한 상황에선 매우 위험한 지도자의 태도”라고 비판했다. 그러면서 “갈수록 전쟁과 핵무기에 대한 경각심이 약화되고 있다. 사람들이 ‘핵무기’라는 글자는 알지만 내용은 제대로 모르고 있다”며 “핵무기는 도시를 괴멸시키고 수십만 시민의 목숨을 순식간에 앗아간다. 절대 써선 안 될 악마의 흉기”라고 경고했다.
다나카 대표는 ‘전쟁의 기억’을 되살려야 한다고 강조했다. 그는 “소셜미디어로 전쟁에 대해 다양한 정보를 접하면서 사람마다 전쟁을 전혀 다른 형태로 상상하는 시대가 됐다”며 “이로 인해 인류 전체가 ‘전쟁은 일으켜선 안 되는 일’이라는 데 충분한 공감대를 형성하지 못하고 있다”고 말했다. 이어 “이전에는 ‘전쟁의 기억’이 있어 세계는 싸움이 아니라 평화롭게 공존해야 한다는 인식을 공유할 수 있었다”며 “지금이야말로 그런 인식이 더 절실해졌고 세계인들이 적극적으로 평화를 외치고 전쟁으로 문제를 해결하지 말자는 강한 합의를 만들어 나가야 한다”고 주문했다.
이슈탐사팀=이강민 김지훈 김판 기자 river@kmib.co.kr
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