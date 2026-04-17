6월부터 자율주행 택배 트럭, 서울 송파~충북 진천 오간다
‘라이드플럭스’에 유상 운송 허가
25t 트럭 112㎞ 구간 시속 90㎞ 운행
오는 6월부터 자율주행 트럭이 서울 송파구와 충북 진천을 오가며 택배를 나른다. 자율주행 기술이 화물 운송에 도입되는 건 이번이 처음이다.
국토교통부는 국내 자율주행 전문기업 라이드플럭스에 국내 최초로 자율주행차 유상 화물 운송을 허가했다고 16일 밝혔다. 라이드플럭스는 6월부터 서울 송파구의 동남권 물류단지와 충북 롯데택배 진천메가허브 터미널을 잇는 고속도로 자율주행 시범운행지구(112㎞·중부고속도로)를 시속 90㎞로 오가며 택배 운송을 할 예정이다.
자율주행 차량은 타타대우모빌리티의 맥쎈 25t 트럭 1대다. 화물을 적재한 상태로 물류센터 간에 운송을 담당하는 ‘미들마일’ 자율주행 방식이다. 통행량이 비교적 적은 평일 오후 8시부터 다음 날 오전 5시 사이에 주 3회 운행한다. 이번 자율주행 허가는 자동차안전연구원·한국교통연구원·한국도로공사의 서류심사와 현장 운행 안전성 평가를 거쳐 이뤄졌다.
자율주행 화물 운송은 안전을 위해 초기엔 시험 운전자가 운전석에 동행해 달리는 1단계로 진행된다. 내년부터 시험 운전자가 조수석에 탑승하는 2단계와 완전 무인화로 진행되는 3단계로 단계적 전환에 나선다. 한국도로공사는 운행 모니터링 체계를 구축해 안전관리를 맡는다.
라이드플럭스는 상반기 내 택배 운송 파트너사인 롯데글로벌로지스와 유상 운송 계약을 체결한 뒤 배송 서비스를 시작한다. 올해 안에 전주, 강릉, 제주, 대구 등 전국 각지 지방정부와 협력해 자율주행 화물 운송 서비스 도입을 확대한다는 계획이다.
국토부는 향후 자율주행 기술이 여객 운송에 이어 화물 운송 분야에서도 확대되도록 지원하기로 했다. 박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 “자율주행차 유상 화물 운송 첫 허가 사례가 나오며 올해 자율주행 기술이 화물 운송 분야에서 상용화를 위한 큰 도약을 할 것으로 기대된다”며 “국내 자율주행 기술이 여객 운송뿐만 아니라 화물 운송에서도 경쟁력을 가질 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사