“너희는 영원히 소중한 아들딸”… 전국서 세월호 12주기 추모
선상추모식서 희생자 304명 호명
기억식, 문화제, 추모행렬 이어져
인천서 일반인 희생자 추모식 열려
“너희는 영원히 우리의 소중한 아들이고 딸이야….”
세월호 참사 12주기를 맞은 16일 유가족들은 전남 진도 맹골수도 해역에서 희생자 304명의 이름을 하나하나 부르며 추모했다. 이날 선상 추모식에는 세월호 참사 유가족 39명과 4·16 재단 관계자 등이 참석했다. 이들은 목포해경 경비함정을 타고 참사가 발생한 전남 진도군 조도면 맹골수도로 이동했다. 생때같던 아이들의 이름이 호명될 때마다 함정 곳곳에선 눈물이 터져 나왔다.
단원고 2학년 3반 고 김빛나라양의 아버지 김병권씨는 추도사에서 “그날 아침 우리 집의 시계는 영원히 멈춰버렸다”며 “세상은 야속하게 12년이라는 시간을 흘려보냈지만, 엄마 아빠는 여전히 마지막 온기가 남아 있는 그 자리에 서서 한 발짝도 움직이지 못했다”고 말했다. 김씨는 “12년이 아니라 억만 번 계절이 지나도 너희는 영원히 우리의 소중한 아들이고 딸”이라며 “죄책감과 억울함은 우리가 끝까지 안고 갈 테니 부디 그곳에서는 자유롭게 지내달라”고 말했다.
고 최윤민양의 아버지 최준헌씨는 “2012년 작은딸을 병으로 잃고 세월호로 큰딸마저 잃어 제정신이 아니었다. 마음센터에서 신경을 많이 써준 덕분에 이렇게 건강하게 딸 앞에 설 수 있어서 다행”이라고 말했다. 바다에 국화꽃을 헌화한 유가족들은 함정이 뱃머리를 돌릴 때 참았던 눈물을 다시 삼키며 아이들의 이름을 불렀다.
세월호 선체가 거치된 목포신항에서는 기억식 행사가 진행됐다. 행사에는 12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 참석해 세월호 유가족을 위로했다. 서울과 경기 안산 등 전국 곳곳에서 세월호 희생자를 추모하는 기억식과 문화제 등 추모 행사가 잇달아 열렸다.
지난 11일부터 세월호 12주기 시민합동분향소가 운영된 광주 동구 5·18민주광장에서는 이날 오후 ‘울음을 멈추게 하라’를 주제로 광주기억문화제가 열렸다. 문화제에선 시민참여프로그램 등을 통해 세월호 이후에도 끊이지 않는 참사를 재조명했다.
인천 부평구 인천가족공원 내 세월호 일반인 희생자 추모관 앞에서도 추모식이 열렸다. 충북도청 앞에선 세월호 참사와 관련한 안전 제도 개선을 촉구하는 기자회견이 열렸다. 민주노총 전북본부와 이태원참사 가족협의회 전북지부 등은 전주시 완산구 전동 풍남문에 설치된 분향소 앞에서 “세월호 참사 진상규명 완수 방안을 마련하라”고 촉구했다. 제주시 봉개동 세월호 제주기억관에서 진행된 기억식에는 300여명이 참석했다.
진도=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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