HD현대일렉, 국내 최대 친환경 변압기 제작… 英 수출
‘생분해성’ 에스테르 절연유 적용
HD현대일렉트릭은 400킬로볼트(kV) 460MVA급 친환경 절연유 적용 변압기(사진)의 최종 승인시험을 마쳤다고 16일 밝혔다. 기존 광유 대신 자연 생분해성이 우수한 합성 에스테르 절연유를 적용한 제품으로 국내에서 생산된 친환경 절연유 변압기 중 용량이 가장 크다. 이 변압기는 영국 전력회사 내셔널그리드가 운영하는 변전소에 공급될 예정이다.
합성 에스테르 절연유는 광유 절연유 대비 발화점이 높아 화재 위험이 낮고 누출 시에도 환경에 미치는 영향이 상대적으로 적다. 발열 제어, 절연 부담 등 기술 난도가 높아 안정적 제작이 가능한 기업은 세계적으로도 손에 꼽는다. 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치에 따르면 글로벌 친환경 변압기 시장 규모는 2024년 약 12억2000만 달러에서 2030년 18억1000만 달러(약 2조6000억원) 로 성장할 전망이다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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