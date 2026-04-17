대만 국립고궁박물관, 조선 문인 허목 간찰을 송나라 편지로 잘못 소개
국내 연구자 신민규씨가 발견
박물관측 “정체성 찾아” 사의
대만 국립고궁박물원이 17세기 조선의 관료이자 유학자 허목(1595~1682)의 간찰(편지)을 중국 송나라 작자 미상의 편지로 잘못 소개해온 사실이 국내 연구자에 의해 밝혀졌다.
허목은 남인의 영수였으며 서예가로도 유명했다. 고궁박물원은 홈페이지에서 해당 간찰을 ‘송인척독(송나라 사람의 편지 형식 서예)’으로 분류했다. 간찰에는 중국의 20세기 유명 화가 장대천(1899∼1983)이 소장했음을 알 수 있는 대풍당(장대천의 화실)의 인장이 찍혀 있다.
미술사 연구자 신민규씨는 16일 “글씨체가 워낙 독특해 보자마자 허목의 간찰이라 직감했다”면서 “편지 글 전개 방식도 조선시대 형식이고, 무엇보다 편지 내용에 ‘목(穆)’(사진 속 붉은 동그라미)이라는 이름이 들어가 있다”고 말했다. 편지 첫머리에 ‘종말복인 목장상(宗末服人穆狀上)’이라고 적혀 있다. 종말복인은 ‘문중에서 제일 끝자리에 있는 상복 입은 사람’, 목장상은 ‘목이 편지 올립니다’라는 뜻이다. 허목이 상중에 집안사람에게 쓴 편지임을 알 수 있다.
신씨가 관련 사실을 알리는 이메일을 보내자 고궁박물원은 “덕분에 이 척독이 더 이상 무명 소장품에 그치지 않고 마땅히 가져야 할 정체성과 위치를 되찾게 됐다”며 감사의 뜻을 표했다고 한다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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