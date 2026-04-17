포스코퓨처엠, 취약계층 청소년 돕는 ‘디딤씨앗통장’ 후원
포스코퓨처엠이 취약계층 청소년의 사회 진출을 돕기 위한 ‘디딤씨앗통장’ 후원을 올해에도 이어간다고 16일 밝혔다.
포스코퓨처엠은 주요 사업장이 있는 포항과 광양, 세종 등 지역 청소년 80명을 대상으로 총 4800만원을 후원한다. 포스코퓨처엠이 대상자 1인당 월 5만원을 적립하면 지자체가 그 2배인 10만원을 추가 지원한다. 디딤씨앗통장은 복지시설에서 보호하고 있는 아동이나 소년·소녀가정 아동 등 취약층이 사회에 진출할 때 초기 비용을 마련할 수 있도록 지원하는 사업이다.
정부가 2007년 시작한 사업으로 보건복지부 산하 아동권리보장원이 운영을 맡고 있다. 포스코퓨처엠은 2021년부터 후원을 시작했으며, 내년 3월이면 누적 3억3600만원을 후원하게 된다. 2024년에는 사업 활성화에 기여한 공로로 보건복지부 장관 표창을 받았다.
이주은 기자
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