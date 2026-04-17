고유가 피해지원금 알림은 100% 사기
정부 “스미싱 사기 유의” 당부
정부는 고유가 피해지원금 지급과 관련해 인터넷 주소(URL)가 포함된 문자메시지(SMS)는 일절 발송하지 않으니 스미싱 사기에 유의해 달라고 16일 밝혔다. URL과 유사한 방식의 배너 링크나 애플리케이션 푸시 알림 서비스도 제공하지 않는다. 지난해 민생회복 소비쿠폰 지급 당시 불법 도박사이트 접속이나 개인정보 탈취를 위한 악성 앱 설치 유도 등 총 430건의 스미싱 시도가 적발된 바 있다.
정부는 또 스미싱 피해 예방을 위해 ‘국민비서 사전 알림 서비스’를 적극 활용해 달라고 당부했다. 한국인터넷진흥원 ‘스미싱 확인서비스’에서 스미싱 여부를 확인할 수 있고, 118 상담센터(전화번호 118)를 통해 상담을 받을 수 있다. 피해 발생 시 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 신고 대응센터(전화번호 1394)로 신고할 수 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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