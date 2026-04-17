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롯데마트·세븐일레븐 “생식빵이 2000원대”

입력:2026-04-17 00:18
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[비즈 이슈] ‘오늘 좋은 숨결통식빵’ PB 출시


롯데마트·슈퍼와 세븐일레븐은 전문 베이커리 수준의 생식빵 ‘오늘 좋은 숨결통식빵’을 자체브랜드(PB) 상품으로 선보인다고 16일 밝혔다. 이 제품은 롯데중앙연구소의 유산균 발효 공법을 이용해 결대로 매끄럽게 찢어지는 부드러움을 구현했다고 회사 측은 설명했다. 원재료의 품질도 전문점 수준으로 높이기 위해 벌꿀과 연유도 함유했다. 때문에 은은한 단맛과 깊은 풍미를 내는 것도 특징이다. 일반 생식빵이 베이커리에서 8000원대에 판매되는 것과 비교하면, 이 제품 가격(3000원 미만) 경쟁력이 높다는 점도 장점이라고 회사는 설명했다.

롯데마트·슈퍼 관계자는 “앞으로도 고물가 시대에 고객들이 부담 없이 프리미엄 미식 경험을 즐길 수 있도록 베이커리 PB 라인업을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이택현 기자 alley@kmib.co.kr

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