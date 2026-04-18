궁중문화축전 개막제 연출 양정웅 “융합적인 공연이 제 장기”

[And 문화]

평창 개회식 등 메가 이벤트로 호평

24일 경복궁 흥례문 광장서 개막제

래퍼+강강술래 등 크로스오버 무대

“전통·현재·미래가 뒤섞여 영감 줄 것”

지난해 궁중문화축전 개막제의 한 장면. 올해 제12회 궁중문화축전 개막제는 오는 24일 경복궁 흥례문 광장에서 양정웅 감독의 연출로 열린다. 국가유산진흥원 제공

“궁궐은 전통이 살아 있는 곳이지만, 여기를 찾는 사람들은 현대인이고 이들에겐 미래의 비전이 있습니다. 그래서 이번 개막제를 전통·현재·미래가 뒤섞여 영감을 주는 자리로 만들고 싶어요.”



국가유산진흥원 제공

오는 24일 경복궁 흥례문 광장에서 열리는 제12회 궁중문화축전 개막제의 연출가 양정웅(사진) 감독이 지난 15일 서울 필동 한국의 집에서 라운드 인터뷰를 가졌다. 흥례문 앞 어도(御道)에서 펼쳐지는 개막제는 ‘궁, 예술을 깨우다 - 하이퍼 팰리스(Hyper Palace)’라는 주제로 K콘텐츠의 감각과 궁중 미학을 결합한 공연이 펼쳐질 예정이다.



궁중문화축전은 서울의 5대 궁궐(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 열리는 국내 최대 규모의 국가유산 축제다. 올봄엔 개막제를 시작으로 25일부터 5월 3일까지 9일간 진행된다. 양 감독은 “개막제의 감독을 지난해 가을 제안받았을 때 고민도 없이 바로 수락했다”면서 “서민의 예술이 소박하고 끈끈한 매력이 있다면 궁궐로 대표되는 왕실의 미학은 아름다움과 섬세함의 끝판왕이다. 이런 궁궐을 좋아해서 어릴 때부터 자주 방문해 살펴보곤 했다”고 말했다.



연극 연출가인 양 감독은 전통적 언어극의 관행에서 벗어나 신체극과 이미지극의 다양한 실험을 시도한 것으로 유명하다. 그의 대표작 ‘한여름 밤의 꿈’은 한국 연극 최초로 권위 있는 영국 런던 바비칸 센터와 글로브 극장에 오르는 등 전 세계 공연장과 축제에서 공연됐다. 뮤지컬과 오페라도 연출했던 그는 2018년 평창동계올림픽 개회식 총연출을 맡아 호평받은 이후 메가 이벤트 전문 연출가로도 각광받고 있다. 2022년 명량대첩축제 총감독, 2024년 파리올림픽 한국의집 문화 총감독, 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 예술 총감독 등을 역임했다.



“1992년 안무가 겸 연출가 필립 드쿠플레가 연출한 알베르빌 동계올림픽 개회식을 TV로 보고 큰 충격을 받았어요. 기존 올림픽 개회식과 달리 서커스, 현대무용, 연극 등의 공연예술이 어우러진 독창적인 무대였거든요. 그때 나도 나중에 저런 것을 하고 싶다고 생각했는데, 평창동계올림픽 개회식을 연출하며 꿈을 이뤘죠.”



양 감독은 연극 연출가로 데뷔한 이후 전통과 현대의 적극적인 만남, 동양과 서양의 조화로운 소통, 시적인 무대 등으로 주목받았다. 최근엔 뉴미디어와 영화 분야로도 스펙트럼을 넓혔다. 이런 융합적인 작업은 그가 연출하는 메가 이벤트의 핵심 미학이기도 하다. 이번 궁중문화축전 개막제에서도 래퍼 우원재와 국가유산진흥원 예술단의 ‘강강술래’, 댄서 아이키와 댄스 크루 훅(HOOK)이 재해석한 봉산탈춤, 엠넷 ‘스테이지 파이터’ 우승자 최호종과 거문고 산조 이수자 허윤정의 무대 등 크로스오버 무대가 펼쳐진다. 어도를 런웨이 삼아 열리는 한복 패션쇼는 국악 선율과 맞물린 EDM이 흐르는 가운데 외국인 모델들이 등장하기도 한다.



“원래 경복궁 근정전 앞에서 치르려던 개막제가 공사 때문에 흥례문 앞으로 장소가 바뀌면서 구상을 바꿔야 했어요. 이런 제약이 오히려 상상력을 자극했는데요. 흥례문 앞에 우주선 같은 원형 무대를 만들고 다양한 장르가 어우러지는 공연을 펼치기로 했습니다. 경계 없는 융합적인 공연이 제 장기잖아요.”



이번에 궁중축전 개막제 연출을 맡았지만, 그는 앞으로 기회가 된다면 궁궐 안에서 공연을 하고 싶다는 꿈을 내비쳤다. 그는 “예전부터 고전소설 ‘운영전’을 연극으로 각색한 내 작품 ‘상사몽’을 궁궐에서 공연하는 상상을 했었다. 또 궁궐 자체가 아름다운 무대인 만큼 관객이 참가자로서 역할을 하는 이머시브 공연 같은 것을 선보이고 싶다”고 말했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “궁궐은 전통이 살아 있는 곳이지만, 여기를 찾는 사람들은 현대인이고 이들에겐 미래의 비전이 있습니다. 그래서 이번 개막제를 전통·현재·미래가 뒤섞여 영감을 주는 자리로 만들고 싶어요.”오는 24일 경복궁 흥례문 광장에서 열리는 제12회 궁중문화축전 개막제의 연출가 양정웅(사진) 감독이 지난 15일 서울 필동 한국의 집에서 라운드 인터뷰를 가졌다. 흥례문 앞 어도(御道)에서 펼쳐지는 개막제는 ‘궁, 예술을 깨우다 - 하이퍼 팰리스(Hyper Palace)’라는 주제로 K콘텐츠의 감각과 궁중 미학을 결합한 공연이 펼쳐질 예정이다.궁중문화축전은 서울의 5대 궁궐(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁)과 종묘에서 열리는 국내 최대 규모의 국가유산 축제다. 올봄엔 개막제를 시작으로 25일부터 5월 3일까지 9일간 진행된다. 양 감독은 “개막제의 감독을 지난해 가을 제안받았을 때 고민도 없이 바로 수락했다”면서 “서민의 예술이 소박하고 끈끈한 매력이 있다면 궁궐로 대표되는 왕실의 미학은 아름다움과 섬세함의 끝판왕이다. 이런 궁궐을 좋아해서 어릴 때부터 자주 방문해 살펴보곤 했다”고 말했다.연극 연출가인 양 감독은 전통적 언어극의 관행에서 벗어나 신체극과 이미지극의 다양한 실험을 시도한 것으로 유명하다. 그의 대표작 ‘한여름 밤의 꿈’은 한국 연극 최초로 권위 있는 영국 런던 바비칸 센터와 글로브 극장에 오르는 등 전 세계 공연장과 축제에서 공연됐다. 뮤지컬과 오페라도 연출했던 그는 2018년 평창동계올림픽 개회식 총연출을 맡아 호평받은 이후 메가 이벤트 전문 연출가로도 각광받고 있다. 2022년 명량대첩축제 총감독, 2024년 파리올림픽 한국의집 문화 총감독, 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 예술 총감독 등을 역임했다.“1992년 안무가 겸 연출가 필립 드쿠플레가 연출한 알베르빌 동계올림픽 개회식을 TV로 보고 큰 충격을 받았어요. 기존 올림픽 개회식과 달리 서커스, 현대무용, 연극 등의 공연예술이 어우러진 독창적인 무대였거든요. 그때 나도 나중에 저런 것을 하고 싶다고 생각했는데, 평창동계올림픽 개회식을 연출하며 꿈을 이뤘죠.”양 감독은 연극 연출가로 데뷔한 이후 전통과 현대의 적극적인 만남, 동양과 서양의 조화로운 소통, 시적인 무대 등으로 주목받았다. 최근엔 뉴미디어와 영화 분야로도 스펙트럼을 넓혔다. 이런 융합적인 작업은 그가 연출하는 메가 이벤트의 핵심 미학이기도 하다. 이번 궁중문화축전 개막제에서도 래퍼 우원재와 국가유산진흥원 예술단의 ‘강강술래’, 댄서 아이키와 댄스 크루 훅(HOOK)이 재해석한 봉산탈춤, 엠넷 ‘스테이지 파이터’ 우승자 최호종과 거문고 산조 이수자 허윤정의 무대 등 크로스오버 무대가 펼쳐진다. 어도를 런웨이 삼아 열리는 한복 패션쇼는 국악 선율과 맞물린 EDM이 흐르는 가운데 외국인 모델들이 등장하기도 한다.“원래 경복궁 근정전 앞에서 치르려던 개막제가 공사 때문에 흥례문 앞으로 장소가 바뀌면서 구상을 바꿔야 했어요. 이런 제약이 오히려 상상력을 자극했는데요. 흥례문 앞에 우주선 같은 원형 무대를 만들고 다양한 장르가 어우러지는 공연을 펼치기로 했습니다. 경계 없는 융합적인 공연이 제 장기잖아요.”이번에 궁중축전 개막제 연출을 맡았지만, 그는 앞으로 기회가 된다면 궁궐 안에서 공연을 하고 싶다는 꿈을 내비쳤다. 그는 “예전부터 고전소설 ‘운영전’을 연극으로 각색한 내 작품 ‘상사몽’을 궁궐에서 공연하는 상상을 했었다. 또 궁궐 자체가 아름다운 무대인 만큼 관객이 참가자로서 역할을 하는 이머시브 공연 같은 것을 선보이고 싶다”고 말했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지