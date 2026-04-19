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서울·수도권 도심 접근성 용이… 풍부한 녹지 장점

입력:2026-04-19 18:18
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LH ‘인천계양 A9블록 신혼희망타운’

LH 제공

한국토지주택공사(LH)는 4월에 인천계양 A9블록(317호) 신혼희망타운 입주자모집공고를 시행한다고 밝혔다.

인천계양 A9블록은 전체 475호로 이 중에서 행복주택 158호를 제외한 317호가 이번에 공급된다. 전 타입 전용면적 55㎡로 입주는 2029년 2월 예정이다.

해당 단지는 반경 1.5㎞ 이내에 수도권 제1순환고속도로가 있다. 근교에 인천도시철도 1호선 박촌역이 있어 서울 및 수도권 도시로의 접근이 용이하다. 단지 내 어린이집, 온가족 카페 등도 있다.

단지가 들어서는 계양 테크노밸리는 전체 면적의 21%가 자족 공간으로 조성해 일자리 중심의 첨단 산업 거점으로 개발 중이다. 때문에 ‘직주근접’의 장점을 기대할 수 있다는 설명이다.

인천계양 지구는 여의도 공원 약 4배 규모의 풍부한 녹지 공간이 전체를 관통하는 구조다. 수도권제1순환고속도로, 인천국제공항고속도로 등이 연결되어 있을 뿐 아니라 향후 경명대로, 벌말로 등이 확장된다. 3기 신도시 중 최초로 2023년 9월 공급된 인천계양 A2, A3블록에서 올해 말 입주가 진행된다.

주택전시관은 인천 서구 청라동 92-7에 마련됐다. 사전청약 당첨자에게 5월1일(금)부터 우선 공개된 뒤 이후 일반청약 대상자에게도 순차적으로 공개된다. 일정과 신청 자격은 이달 본 공고 이후 LH 청약플러스 홈페이지에서 확인할 수 있으며 유선 상담도 가능하다.

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