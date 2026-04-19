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5호선 김포 연장 수혜… 대출규제 프리·계약금 5%

입력:2026-04-19 18:16
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롯데건설 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’

롯데건설 제공

경기도 김포시 풍무동에 조성되는 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’가 서울지하철 5호선 연장 사업의 수혜자가 될 전망이다. 서울 5호선 김포·검단 연장사업이 본격 추진되면서다.

지난달 10일 기획예산처 재정사업평가위원회는 서울 5호선 김포·검단 연장사업 예비타당성조사를 최종 심의해 의결했다. 이에 따라 정부는 사업을 본격 추진할 예정이다.

풍무역 롯데캐슬 시그니처는 노선 연장 개통 시 서울 주요지역 접근성이 크게 개선된다. 김포한강2신도시에서 방화역 이동시간은 기존 57분 걸리던 게 31분 줄어 26분으로 단축된다. 김포한강2신도시에서 서울역 이동시간도 기존 87분 걸리던 게 56분으로 약 31분 단축된다. 김포골드라인 혼잡도는 160% 이하로 완화된다.

2028년 7월 입주 예정인 이 단지는 지하 4층부터 지상 28층까지 9개 동, 총 720가구 규모로 조성된다. 타입별로 물량은 65㎡A 267가구, 65㎡B 134가구, 75㎡A 59가구, 75㎡B 39가구, 75㎡C 23가구, 84㎡A 98가구, 84㎡B 100가구다. 견본주택은 경기도 김포 풍무동 36-8번지에 있다.

이 단지는 6·27 고강도 대출규제 시행 이전에 분양 공고를 완료해 적용대상에서 비켜갔다. 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제로 초기 현금 보유액이 부족한 무주택자나 젊은 세대들의 부담이 적다. 중도금 및 잔금대출 면에서도 규제 영향에서 자유롭다.

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