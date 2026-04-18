한영태 파이프오르간 독주회, 소프라노 윤서현 귀국 독창회
[And 방송·문화]
오르가니스트 한영태의 독주회(왼쪽)가 오는 29일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 한영태는 한국예술종합학교를 거쳐 연세대 석사를 수료했다. 국민일보 영산아트홀 오르간 콩쿠르 일반부 1위, 한국음악협회 전국학생콩쿠르 대학부 1위 등 다수의 콩쿠르에서 입상한 그는 국내 주요 공연장과 유럽 각지의 교회에서 100여 차례 연주를 소화했다. 현재 가스펠 오르간 스튜디오 대표이며 후학 양성에 힘쓰고 있다. ‘영산아트홀 파이프오르간 시리즈’ 일환으로 열리는 이번 독주회에선 포레의 ‘장 라신의 찬가’와 리스트의 ‘12개의 초절기교 연습곡’(로버트 할로우 편곡)과 ‘구원의 물길로, 우리에게로(코랄) 주제에 의한 환상곡과 푸가’ 등 오르간의 가능성을 극대화한 작품들을 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5263)
소프라노 윤서현이 5월 2일 영산아트홀에서 귀국 독창회(오른쪽)를 연다. 윤서현은 서울대를 거쳐 이탈리아 밀라노 베르디 국립음악원 석사 과정을 수료했다. 국내에서 음악신문사 콩쿠르 1위 등 주요 콩쿠르에서 입상했다. 유학 기간 이탈리아를 중심으로 독창회와 오케스트라 협연, 오르간과의 듀오 무대 등에 섰다. 귀국 이후 후학 양성과 함께 전문 연주자로서 활동할 예정이다. 피아니스트 나채윤과 함께하는 이번 독창회에서는 헨델의 ‘줄리오 세자르’, 모차르트의 ‘후궁으로부터의 도주’, 벨리니의 ‘청교도’ 속 아리아들과 함께 로시니의 ‘베네치아의 곤돌라 경주’, 드뷔시의 ‘젊은 날의 4개의 노래’, 번스타인의 ‘나는 음악이 싫어!’ 등 연가곡을 부른다. 문의 클래식에이치(010-5295-4537)
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